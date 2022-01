OnePlus 10 julkaistiin Kiinassa. Muun maailman julkistusta saadaan vielä odottaa.

Oppon omistaman OnePlussan 10 Pro -mallissa on kolme pääkameraa.

Vuoden 2022 ensimmäinen merkittävä lippulaivapuhelinjulkistus on nähty, kun kiinalaisen Oppon omistama OnePlus julkaisi OnePlus 10 Pro -puhelimensa Kiinassa.

Laite oli määrä julkistaa alun perin Consumer Electronics Show -messuilla Las Vegasissa, mutta monen muun yhtiön tavoin OnePlus perui lehdistötilaisuutensa huonon koronatilanteen takia.

Uutuudessaan OnePlus kilpailee ennen kaikkea kuvausominaisuuksilla. Laitteessa on kolme kameraa: 150 asteen ja 50 megapikselin laajakuvakamera, 48 megapikselin pääkamera sekä 8 megapikselin telekamera. Viimeisen optisesta zoomista ei ollut vahvistettua tietoa ennen julkaisua, mutta sen uskotaan olevan 3,3x. Laitteessa on myös 32 megapikselin selfiekamera.

Kaikki pääkamerat osaavat ottaa tarvittaessa 10-bittistä kuvaa. Lisäksi Hasselbladin kanssa kehitetyssä kuvaustilassa onnistuu 12-bittinen raw-kuvaus.

Toinen nykyisin aktiivisesti kilpailtu ominaisuus on latausnopeus. OnePlus 10 Prossa on 80 watin pikalataus, joka on markkinoiden nopeimpia. 5000 milliampeeritunnin akun luvataan latautuvan 1 prosentista 100 prosenttiin 32 minuutissa.

Laitteen järjestelmäpiiri on Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform, ja puhelimessa on mallista riippuen enintään 12 gigatavua keskusmuistia ja 256 gigatavun tallennustila. Näyttö on 120-hertsinen ja 6,7-tuumainen QHD+-paneeli.

Laite tulee myyntiin Kiinassa 13. tammikuuta eli ylihuomenna. Muualla maailmassa se julkistetaan myöhemmin. Ajankohtaa julkistukselle ei ole paljastettu. Tämän vuoksi myöskään laitteen hintaa länsimaissa ei tiedetä.

Kännykkämarkkinoilla on viime aikoina nähty tavallista enemmän alueellisia julkistuksia. Syynä on todennäköisesti laitteiden valmistusta haittaava komponenttipula.

OnePlus siirtyi hiljattain tiukemmin emoyhtiönsä Oppon kainaloon, minkä seurauksena valmistajien käyttöjärjestelmän taustatoiminnot yhdistetään. OnePlus vakuuttaa, että sen omaa Androidiin perustuvaa OxygenOS-käyttöjärjestelmää kehitetään edelleen.

Myös Samsungin odotetaan julkistavan seuraavan huippupuhelimensa pian. Muun muassa Engadget kertoo, että Samsung järjestää oman Unpacked-lehdistötilaisuutensa 8. helmikuuta. Korealaisvalmistajalta odotetaan Galaxy S22 -lippulaivapuhelinsarjaa.