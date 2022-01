Instagramiin hartaasti toivottu muutos

Vuosia sitten tarjottu tapa katsoa päivityksiä on tulossa takaisin. Testit ovat käynnissä.

Metan omistama kuvaviestipalvelu Instagram palauttaa käyttäjien toivoman näkymän, jossa päivitykset esitetään aikajärjestyksessä. Asiasta kertoi Instagramin johtaja Adam Mosseri Twitter-videossaan.

Luvassa on muutos käyttöliittymään. Jatkossa tarjolla on kolme näkymää, jotka ovat koti, suosikit ja seuratut käyttäjät. Koti on se, johon käyttäjät ovat nykyisin tottuneet. Suosikit esittää sisältöä käyttäjän erikseen valitsemilta tileiltä. Seuratuilta tileiltä puolestaan tarjoillaan päivityksiä aikajärjestyksessä.

Mosseri sanoo kuitenkin videota täydentävässä Twitter-viestissään, että päivityksiä voi katsoa aikajärjestyksessä kahdessa kolmesta uudesta näkymästä. Epäselväksi jäi, onko tämä toinen näkymä koti vai suosikit.

Kotinäkymän julkaisut perustuvat Instagramin algoritmien suosituksiin, eikä niitä ole voinut katsella aikajärjestyksessä. Siitä luovuttiin vuonna 2016, jolloin kuvaviestipalvelu alkoi näyttää käyttäjille ensimmäisenä niitä päivityksiä, joista se arvelee käyttäjän pitävän.

Lue lisää: Käytätkö Instagramia? Varaudu isoon muutokseen

Monet arvostelivat muutosta peläten, että se johtaa päivitysten missaamiseen. Instagram puolustautui väittämällä, että algoritmeihin perustuva esitystapa auttaa pitämään pinnalla päivityksiä, jotka voisivat muuten jäädä näkemättä.

The Verge -uutispalvelun mukaan jotkut käyttäjät ovat jo huomanneet aikajärjestyksen palauttavan uudistuksen sovelluksessaan. Teoriassa uudistukseen voi vielä tulla muutoksia.

Mosseri kertoi testien alkaneen ja ennakoi, että muutos saadaan valmiiksi tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Hän jätti epäselväksi, saavatko kaikki käyttäjät silloin uuden näkymän yhtä aikaa ympäri maailman.

Instagram oli viime vuonna rajujen syytösten kohteena. Palvelua pidettiin vahingollisena etenkin lapsille. Facebook eli nykyinen Meta kiisti väitteet jyrkästi.