Paluu 2000-luvun alkuun – Motorolan klassinen simpukka­puhelin on täällä jälleen

Motorolan Razr-simpukkapuhelin teki paluun markkinoille vuonna 2019 hurjalla hintalapulla. Nyt puhelin saa jälleen uuden version, mutta mallilla on edessään aiempaakin kovempi kilpailu.

Motorolan alkuperäinen Razr-puhelin on historian myydyin simpukkapuhelin. Kuvan uudisversio vuodelta 2019 ei kuitenkaan vastannut suosioltaan alkuperäistä.

Motorola toi 2000-luvun alussa nähdyn Razr-puhelimensa nykypäivän markkinoille ensi kertaa vuonna 2019. Alkuperäinen Razr on historian myydyin simpukkapuhelin, mutta uusioversio jäi monin tavoin pettymykseksi – varsinkin, kun 1599 euron hintalappu otetaan huomioon.

Tästä huolimatta nykyisin kiinalaisen Lenovon omistama puhelinvalmistaja ei luovuta. Lenovon johtoon kuuluva Chen Jin vahvisti Weibo-tilillään, että Razr 3 -puhelimen kehitys on käynnissä. Asiasta kertoi ensimmäisenä Android Authority.

Jinin mukaan uudesta Razrista löytyy vahvemman suorituskyvyn ohella ”paranneltu ulkoasu sekä käyttöjärjestelmä”. Mitä tämä konkreettisesti pitää sisällään esimerkiksi komponenttien suhteen ei ole kuitenkaan vielä selvää.

Lenovon Chen Jin kertoi uudesta Razr-puhelimesta kiinalaisessa sosiaalisen median alustassa Weibossa.

Tuntematon on lisäksi uuden Razrin tuleva hintalappu. Edellisen version hinta oli jo julkaisuaikaan huimaava, mutta sittemmin esimerkiksi Samsung on julkaissut ominaisuuksiltaan erinomaisen ja niin ikään taitettavan Samsung Galaxy Z Flip 3:n, joka kustantaa kuluttajalle selvästi vähemmän eli noin 1049 euroa. Hieman Motorolaa kalliimmalla saa itselleen myös Samsungin Fold 3:n, joka on moderneihin ”simpukoihin” verrattuna aivan omassa luokassaan.

Jinin viestistä voidaan kuitenkin päätellä, että puhelin nähdään ensimmäisenä Kiinassa, mistä kielii myös viestin julkaisukanava eli Weibo. Markkinasta riippumatta uudella Razrilla on edessään vielä edellistäkin kovempi kilpailu, joten odotukset parannusten suhteen ovat katossa.