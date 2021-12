”Murtaminen on mahdollista” – tällaiset ovat ohjeet Sanna Marinin äly­laitteiden käytölle

Pääministerin älylaitteista on keskusteltu runsaasti kiistellyn illanvieton jälkeen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) käyttämät älylaitteet nousivat puheenaiheeksi, kun häntä ei heti tavoitettu illanvietosta Helsingin yössä korona-altistumisesta kertomiseksi.

Marinilla on töissään käytössään kaksi älypuhelinta, valtioneuvoston ja toinen eduskunnalta saatu. Jälkimmäisen viestit välittyvät hänen älykelloonsa, joka vaikuttaa olevan Apple Watch. Tämä kertoo puhelimen olevan iPhone, sillä Apple Watch ei toimi muiden puhelimien kanssa.

IS Digitoday esitti älylaitteista kysymyksiä sekä valtioneuvoston kanslialle että eduskunnalle. Vastauksista selviää, että älykello on Marinin oma henkilökohtainen laite.

Valtioneuvoston kanslian valmiusyksikön neuvotteleva virkamies Petri Puhakainen, onko älykello [ilmeisesti Apple Watch] pääministerin oma vai viran puolesta käyttöön saatu?

– Valtioneuvoston kanslia ei hanki älykelloja ministereille tai virkamiehille.

Älykello kytkeytyy puhelimeen langattomalla bluetooth-yhteydellä. Kaikki tietoturva-asiantuntijat eivät pidä sitä turvallisena. Näettekö tämän riskinä?

– Bluetoothissa on tietyt riskit. Kuitenkin esimerkiksi Koronavilkku edellyttää sen käyttöä.

Sanna Marin saa eduskunnan puhelimensa viestit älykelloonsa.

Twitterissä on väitetty, että ”ministerinkin puhelimeen on kyllä pääsy, kunhan vastustajalla on edes kohtuullinen vuosibudjetti. En usko että älykello sitä niin paljon helpottaa.” Miten kommentoitte?

– Kaikkien tietoteknisten laitteiden murtaminen on mahdollista – erityisesti tietoliikenneyhteyksiä omaavien.

Montako älylaitetta pääministerillä on käytössään töidensä hoitamista varten ja mitä ne ovat merkiltään?

– Yleisesti kaikille ministereille tarjotaan käyttöön kannettavat tietokoneet, matkapuhelimet ja tablettitietokoneet. Lisäksi korkeaa turvallisuutta vaativissa tehtävissä on käytössä erillisiä ratkaisuja, joita ei kommentoida julkisesti.

Ovatko pääministerin puhelimet tavallisia älypuhelimia vai erityiskäyttöön suunniteltuja turvapuhelimia? Millä perusteella valinta näiden välillä tehtiin?

– Käsiteltävän tiedon salassa pidettävyys ja turvallisuusluokittelu määrää, mitä laitetta on käytettävä.

Onko teillä tiedossa todistettuja tapauksia, joissa pääministerin älylaitteisiin olisi yritetty tunkeutua?

– Tunkeutumisyrityksiä ei ole havaittu.

Aiotteko tarkastella pääministerin älylaitteiden työnjakoa ja määrää uudelleen viime päivien tapahtumien valossa?

– Ei ole ilmennyt aihetta tarkastella pääministerin käyttämien valtioneuvoston älylaitteiden työnjakoa tai määrää.

Eduskunnan tietoturvavastaava Outi Juntura, onko älykello [ilmeisesti Apple Watch] pääministerin oma vai viran puolesta käyttöön saatu?

– Eduskunta ei hanki edustajille tai virkamiehille älykelloja.

Älykello kytkeytyy puhelimeen bluetoothilla. Kaikki tietoturva-asiantuntijat eivät pidä sitä turvallisena. Näettekö tämän riskinä?

– Bluetoothissa on omat riskinsä ja esimerkiksi ulkomaanmatkoilla sitä ei suositella käytettävän. Koronavilkku edellyttää bluetoothin käyttöä, joten harkinnanvaraisesti bluetoothin käyttö eduskunnan puhelimilla on sallittua. Riskeistä kerrotaan perehtymiskoulutuksissa.

Millaisia viestejä älykelloon tulee? Kuinka salassa pidettävää materiaalia se on?

– Eduskunnan ohjeistuksen mukaan älykelloa ei saa käyttää muun muassa sähköpostien käsittelyyn. Viittaus ohjeeseen: ”Eduskunnan henkilöstön suorittama tiedonkäsittely salassa pidettävälle aineistolle ei ole sallittu henkilön omalla mobiilipäätelaitteella kuten älypuhelimet, -kellot, tabletit ja vastaavat”.

Montako älylaitetta pääministerillä on käytössään töidensä hoitamista varten ja mitä ne ovat merkiltään?

– En ota kantaa ministeriöiden laitteisiin. Edustajille annetaan puhelin, tabletti ja kannettava tietokone. Merkkejä ei kerrota tietoturvasyistä.

Onko teillä tiedossa todistettuja tapauksia, joissa pääministerin älylaitteisiin olisi yritetty tunkeutua?

– En ota kantaa ministeriöiden laitteisiin. Eduskunnan älylaitteisiin ei ole havaittu.