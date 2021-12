WhatsApp teki ison muutoksen kaikessa hiljaisuudessa

Pikaviestin estää nyt viimeksi paikalla -tiedon näkymisen tuntemattomille kontakteille oletusarvoisesti, WABetaInfo kertoo.

WhatsApp-pikaviestin teki huomaamatta muutoksen, joka koskee tietoa käyttäjän viimeisestä paikalla olon ajankohdasta. WABetaInfon mukaan nyt tätä tietoa ei enää oletusasetuksin näytetä sellaisille yhteystiedoille, joiden kanssa käyttäjä ei ole koskaan keskustellut.

Viimeksi paikalla -tieto kertoo päivämäärän ja kellonajan, jolloin käyttäjä on viimeksi avannut WhatsApp-sovelluksensa. Muutos koskee myös tietoa siitä, onko käyttäjä linjoilla. Jos on, hänellä on WhatsApp etualalla auki ja hän on yhteydessä internetiin.

Muutos on tiettävästi käytössä jo kaikkialla sekä Androidissa että iOS:ssä. Se paljastui, kun WhatsAppin tuki vastasi käyttäjille, jotka kysyivät viimeksi paikalla -tiedon puuttumisesta. Muutoksella estetään sellaisten ulkopuolisten sovellusten käyttö, joilla on voinut vakoilla muiden viimeksi paikalla -tietoja.

– Ehkä et tiedä, mutta App Storesta ja Google Play Storesta voi löytää joitakin ulkopuolisia sovelluksia, jotka pystyvät kirjaamaan viimeksi paikalla -tiedon ja online-statuksen valituilta kontakteilta. Ihmiset käyttävät näitä sovelluksia toisten WhatsApp-käyttäjien stalkkaamiseen, WABetaInfo korostaa.

Viimeksi paikalla -tieto on saamassa muitakin uudistuksia. Joillakin käyttäjillä on jo testattavanaan optio tämän tiedon piilottamiseksi nykyistä tarkemmin eli vain valituilta kontakteilta. Muutos koskee myös profiilikuvaa ja Tietoja minusta -sivua.

Metan omistama WhatsApp vaikuttaa kuitenkin olevan verrattain aulis kertomaan käyttäjistään tietoja ainakin liittovaltion poliisille FBI:lle. Tämä selvisi FBI:n vuotaneesta asiakirjasta, jossa valotettiin lukuisten eri pikaviestinten poliisille toimittamia tietoja.