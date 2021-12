Tällainen on ainoa sovellus, jonka Sanna Marin on asentanut virka­puhelimeensa

Pääministerin puhelimessa on amerikkalaista alkuperää oleva salattu pikaviestin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tänään median eteen astuessaan haluavansa pitää virkapuhelimensa mahdollisimman puhtaana. Ainoa hänen virkapuhelimeensa asennettu ylimääräinen sovellus on Signal.

Marin kommentoi kohua, jossa häntä ei tavoitettu puhelimitse korona-altistuksen suhteen.

Marinin käyttämässä Signalissa on pitkälti samat perustoiminnot kuin WhatsAppissa. Sovellus otetaan käyttöön samalla tavalla kuin WhatsApp, eli sovellus on ladattava puhelimeen, jossa on sim-kortti. Käyttäjän tunnistaminen perustuu puhelinnumeroon.

Signal mahdollistaa henkilökohtaiset ja ryhmäkeskustelut, tiedostojen lähettämisen sekä ääni- ja videopuhelut. Sovellus on saatavissa suomeksi niin iOS:lle kuin Androidille. Sitä voi käyttää myös työpöytäsovelluksella.

Signal on yksi turvallisimpina pidetyistä pikaviestimistä. Se on ilmainen ja perustuu avoimeen lähdekoodiin, eli kuka tahansa ohjelmointitaitoinen voi tarkistaa ettei sovellukseen ole ujutettu ylimääräistä ohjelmakoodia. Sovellus on muun muassa tietoturva-ammattilaisten suosiossa.

Sen viestintä on myös vahvasti päästä päähän salattua, eli vaikka kolmas osapuoli saisi kaapattua viestiliikenteen, sen avaaminen on käytännössä mahdotonta ja erittäinkin hyvillä resursseilla varustetulle toimijalle todennäköisesti vuosien projekti. Sovelluksen voi lukita sormenjälki- tai pin-koodilukituksella, ja kuvakaappausten ottamisen voi estää.

Sovellus haluaa tietää käyttäjästään hyvin vähän. Se pyytää päästä käsiksi puhelimen osoitekirjaan. Tämä tapahtuu siksi, että puhelinnumerot toimivat viestinnän pohjana WhatsAppin tapaan. Käyttäjistä ei kerätä tietoja.

Signal ei tallenna keskusteluja pilvipalveluun, mistä niitä voisi urkkia. Viestintä ja tiedostot tallennetaan vain käyttäjän omalle laitteelle. Niiden talteen ottamiseksi niistä on luotava varmuuskopio, joka suojataan pitkällä salasanana toimivalla 30 merkkiä pitkällä numerosarjalla. Tämä salakirjoitettu varmuuskopio on kopioitavissa talteen esimerkiksi muistitikulle tai pilveen.

Sovelluksen takana on amerikkalainen säätiö, jota vetää Facebookin ostamalta WhatsAppilta riitaisasti lähtenyt yhtiön perustaja Brian Acton.

Signal sai kovasti julkisuutta alkuvuodesta, kun WhatsApp kompasteli uusittujen käyttöehtojensa kanssa. Silloin muun muassa teknologiavaikuttaja Elon Musk kehotti ihmisiä siirtymään Signaliin.

Toinen voittaja Signalin ohella oli venäläistaustainen Telegram-pikaviestin, jolla on yli 500 miljoonaa käyttäjää kuukausitasolla.

Kiinan viranomaiset ovat tiettävästi yrittäneet estää Signalin käyttöä maassa mitä ilmeisimmin juurikin sen vahvan turvallisuuden vuoksi.

Pääministeri kertoi käyttävänsä myös älykelloa.

– Minulla on aina eduskunnan puhelin mukana. Saan kaikki puhelut ja viestit aina välittömästi, koska itselläni on älykello, johon kaikki viestit ja puhelut tulevat. En voi olla niitä huomaamatta, Marin sanoi ja näytti Apple Watchilta näyttänyttä kelloa.

Aivan kuten puhelimellakin oleva tieto, myös Applen kellossa oleva data salataan laitteistopohjaisesti. Se kuitenkin lisää hyökkäyspinta-alaa, eli on yksi mahdollinen murtokohde lisää mahdolliselle hyökkääjälle. Apple Watchista on korjattu vuosien mittaan useita kriittisiä haavoittuvuuksia.

