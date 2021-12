Google Kuvat -sovellus antaa Androidissa nyt mahdollisuuden piilottaa valokuvia ja videoita.

Googlen syyskuussa lupaama ominaisuus Kuvat-palveluun on nyt käytettävissä. Voit määrittää Kuvat-sovelluksen Android-versiossa lukitun kansion, jonne voit kätkeä arkaluontoiset valokuvat ja videot.

Lukittuun kansioon voi siirtää kuvia Google Kuvista ja muista laitteella olevista sovelluksista. Sen jälkeen kuvat eivät näy Kuvat-ruudukossa, hakutuloksissa, albumeissa, jaetuissa kohteissa, nykyisissä ja uusissa muistoissa tai muissa laitteen sovelluksissa.

Toiminnon näkyminen edellyttää, että laitteessa on käytössä näytön lukitus. Kuvakaappaus.

Lukittu kansio luodaan avaamalla Google Kuvissa kirjastonäkymä ruudun alaosasta ja valitsemalla sitten Apuohjelmat > Määritä lukittu kansio. Tässä kohtaa sinun täytyy avata näytön lukitus ja painaa sitten Siirrä kuvia. Valitse halutut kuvat ja videot ja napauta sitten oikeasta yläkulmasta Siirrä.

Lukittu kansio löytyy tämän jälkeen Apuohjelmien alta vierittämällä ruutua alaspäin. Kun haluat myöhemmin siirtää sinne lisää kuvia tai videoita, valitse ne normaalissa näkymässä ja paina sitten oikean yläkulman kolmea pistettä ja valitse Siirrä lukittuun kansioon.

Voit palauttaa kuvia lukitusta kansiosta painamalla niitä ja valitsemalla Siirrä. Huom: Tässä kohtaa esitetään myös Poista-nappi. Sen painaminen tarkoittaa, että menetät kuvan pysyvästi.

Ominaisuuden pitäisi olla nyt laajasti saatavilla, kunhan käytössä on Google Kuvat -sovelluksen tuore versio. Jos et silti näe ominaisuutta, voi syy olla yksinkertainen: Lukitun kansion käyttäminen edellyttää, että laite on lukittu esimerkiksi salasanalla tai sormenjäljellä. Jos et käytä mitään näyttölukkoa, toimintoa ei yksinkertaisesti esitetä ollenkaan.

Kuvia voi myöhemmin siirtää lukittuun kansioon tällä tavalla. Kuvakaappaus.

Google Kuvat on Androidissa yleisesti käytetty työkalu tärkeiden muistojen säilyttämiseen. Kuvista menee tyypillisesti varmuuskopio Googlen pilveen, joskin äskettäin Google alkoi pakottaa ihmisiä entistä enemmän maksamaan tästä tallennustilasta. Google-tiliin kuuluva ilmainen 15 gigatavun tila täyttyy tätä nykyä aiempaa nopeammin.

Suojatun kansion kohdalla kuvista ei ole olemassa varmuuskopiota, ellet tee sitä käsipelillä esimerkiksi siirtämällä tiedostoja puhelimesta tietokoneelle.

Jos siis poistat Kuvat-sovelluksen tai tyhjennät Kuvat-sovelluksen datan, menetät lukitun kansion kaiken sisällön. Jos haluat säilyttää sisällön, siirrä se pois lukitusta kansiosta ennen kuin teet muutoksia.