WhatsApp kirjoitti tietosuojakäytäntönsä uusiksi, mutta yhtiön mukaan mikään ei varsinaisesti muutu Euroopassa. Asiasta kertoo BBC.

WhatsApp julkaisi uuden tietosuojakäytännön Euroopassa, BBC uutisoi. Metan eli entisen Facebookin omistama viestipalvelu teki muutokset sen jälkeen, kun Irlannin tietosuojaviranomainen määräsi WhatsAppille 225 miljoonan euron sakon Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen eli gdpr:n rikkomisesta syyskuussa.

Päätöksen mukaan WhatsApp kertoi ihmisille liian huonosti tavoistaan käsitellä heidän tietojaan. Viranomainen määräsi WhatsAppia muuttamaan tietosuojakäytäntöään.

Lue lisää: WhatsApp sai 225 miljoonan gdpr-sakot – odotettavissa vuosien oikeus­riita

Uudessa käytännössään pikaviestin pyrkii kirjoittamaan asioita paremmin auki. Tämä on nähtävissä pelkästään tekstin pituudesta. Vanhassa käytännössä viime tammikuulta on 43 949 merkkiä, kun taas uudessa käytännössä on 69 549 merkkiä. Uusi versio on 58 prosenttia eli yli puolet aiempaa pidempi.

Uusitussa käytännössä muun muassa selitetään tarkemmin, ettei aivan kaikki palvelussa oleva tieto ole salattua. WhatsApp näkee esimerkiksi profiilikuvat, tietoja minusta -osion sekä ryhmien nimet ja kuvaukset.

Ehtoja ei ole ainakaan vielä saatavissa suomeksi.

WhatsApp aiheutti tammikuussa maailmanlaajuista kohua uusilla käyttöehdoillaan, koska niiden tulkittiin tarkoittavan tietojen jakamista Metan kanssa. Euroopassa muutokset olivat kuitenkin pieniä tiukkojen tietosuojalakien myötä. WhatsApp korostaa, että mikään ei muutu sen varsinaisessa palvelussa Euroopassa.

– Prosesseissamme tai sopimuksissamme käyttäjien kanssa ei ole muutoksia, ja käyttäjien ei tarvitse suostua mihinkään tai ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin jatkaakseen WhatsAppin käyttöä, viestipalvelu toteaa BBC:lle.

Samalla WhatsApp kuitenkin jatkaa taisteluaan tietosuojasakkoa vastaan.

– Olemme eri mieltä päätöksestä, joka koskee läpinäkyvyyttämme ihmisille vuonna 2018, ja rangaistukset ovat täysin kohtuuttomia, WhatsApp sanoi syyskuussa.