Instagram voi esittää oudon vaatimuksen tai estää sisään­pääsyn – tästä on kyse

Ainakin osaa käyttäjistä pyydetään tunnistautumaan videoselfiellä. Instagramin mukaan kyseessä on varotoimenpide botteja vastaan.

On epäselvää, mihin muihin tarkoituksiin videoselfieitä käytetään bottien torjunnan lisäksi.

Kuvaviestipalvelu Instagram pyytää käyttäjiä vahvistamaan tilejään kuvaamalla naamastaan videon useasta kulmasta. The Vergen mukaan pyyntöjen laajuus ei ole tiedossa, mutta ilmeisesti useampi käyttäjä on viime aikoina joutunut vahvistamaan tilinsä tällaisella videoselfiellä.

Asiasta kirjoitti sosiaalisen median asiantuntija Matt Navarra Twitterissä kuvakaappauksen kera. Siinä Instagram selvittää, että videon avulla varmistetaan kyseessä olevan oikea ihminen automaattisen ohjelman eli botin sijaan. Sellaisia on käytetty esimerkiksi roskapostittamiseen, häirintään ja käyttäjätilien suosion keinotekoiseen nostamiseen.

Tälläkin hetkellä Instagramissa on meneillään bottiveroinen hyökkäys, jossa myös suomalaisia houkutellaan tilausansaan.

Instagram twiittasi itsekin asiasta. Sen mukaan videoselfieissä ei käytetä kasvontunnistusta. Lisäksi videoselfiet otettiin käyttöön jo yli vuosi sitten, joskin XDA Developersin mukaan silloin Instagram kohtasi teknisiä ongelmia. XDA arvioi kyselyä esitettävän toistaiseksi vain uusien tilien omistajille.

Instagramin mukaan varmistus saattaa tulla eteen, jos tili esimerkiksi tykkää nopeasti useista julkaisuista tai seuraa lukuisia tilejä muutamassa sekunnissa. On epäselvää, miten tavallinen käyttäjä edes pystyisi toimimaan tällä tavalla. Instagramilla on tiimi, joka käy videoselfiet läpi. Ne luvataan tuhottavan 30 päivän jälkeen.

Vaikka Instagram on kuviin ja videoihin perustuva palvelu, oman naamansa kuvaaminen suoraan Instagramille voi tuntua joistakin käyttäjistä kiusalliselta. Emoyhtiö Meta eli entinen Facebook on rajujen tietosuojasyytösten kohteena, ja Meta on aikaisemmin käyttänyt tietoturvan varjolla kerättyjä tietoja muihin tarkoituksiin.

Meta kertoi marraskuun alussa luopuvansa kasvojentunnistuksesta vakavien yksityisyyden suojaan liittyvien huolenaiheiden vuoksi. Se ei kertonut, milloin kasvojentunnistuksen käyttö loppuu.

Instagram jätti oven avoimeksi videoselfieiden käyttämiseksi muihinkin tarkoituksiin kuin bottien estämiseen. Palvelu sanoi, että bottien esto on ”yksi niistä tavoista”, joilla videoselfieitä käytetään.