WhatsApp panee lopun stalkkaukselle – kaivattu uudistus on pian täällä

WhatsAppissa voi jatkossa säätää tarkemmin, kuka voi seurata käyttäjän tekemisiä. Asiasta kertoo WABetaInfo.

WhatsApp-viestittelysovellus on saamassa tärkeän uudistuksen. Aiemmin kehitteillä ollut toiminto oman näkyvyyden rajoittamiseksi on nyt päässyt joidenkin testikäyttäjien käsiin Androidissa, WABetaInfo kertoo.

Kyse on Viimeksi paikalla -asetuksesta, profiilikuvasta ja Tietoja minusta -sivusta. Tähän asti niiden näkyvyyttä muille on ollut mahdollista vain hyvin karkeasti, sillä vaihtoehdot ovat olleet ”kaikille”, ”vain yhteystiedoille” ja ”ei kenellekään”. Uusi asetus sallii näkyvyyden piilottamisen valituilta kontakteilta. Asetuksen nimi on englanniksi My contacts except eli yhteystietoni paitsi.

Viimeksi paikalla -asetus kertoo päivämäärän ja kellonajan, jolloin käyttäjä on viimeksi avannut WhatsApp-sovelluksensa. Jos nämä tiedot estää valitulta yhteystiedolta, ei käyttäjä näe näitä tietoja enää tämän yhteystiedonkaan osalta. WABetaInfon mukaan tämä kaksisuuntaisuus ei päde profiilikuvaan ja Tietoja minusta -sivuun.

Ei ole vielä tiedossa, koska ominaisuus saavuttaa tavalliset käyttäjät. Betatesti kuitenkin viittaa siihen, ettei se ole kaukana. Testi koskee Androidia, mutta muutos on ollut tulossa myös iOS-käyttäjille.

Muutoksesta olisi iloa esimerkiksi nettistalkkaamisen eli sähköisen seuraamisen ja vainoamisen estämisessä. Se antaisi mahdollisuuden rajata näkyvyys esimerkiksi mustasukkaisilta entisiltä kumppaneilta.

