Tätä ominaisuutta WhatsAppiin on toivottu hartaasti – nyt se tulee

Pikaviestin otti ison askeleen kohti saumatonta samanaikaista käyttöä useilla laitteilla. Sitä ei kuitenkaan vielä saa tablettiin tai toiseen puhelimeen.

WhatsApp alkaa tarjota käyttäjilleen toimintoa, joka mahdollistaa pikaviestimen käytön jopa viidellä laitteella samanaikaisesti. Uudistus on tuotu mukaan vapaaehtoisena kokeellisena ominaisuutena WhatsAppin uusimpaan versioon. Se on tarjolla sekä iPhone- että Android-käyttäjille.

Yhden laitteista on oltava päälaitteena toimiva puhelin, eikä puhelimia voi olla laiteringissä mukana yhtä enempää. Tabletti ei myöskään vielä kelpaa rinnakkaislaitteeksi.

WhatsAppia on voinut käyttää tietokoneella jo aikaisemmin WhatsApp for Desktop -sovelluksella ja verkkoselaimella WhatsApp Webin kautta. Enää ykköslaitteena toimivan puhelimen ei kuitenkaan tarvitse olla yhteydessä verkkoon, kun pikaviestintä käytetään rinnakkaislaitteelta.

Rinnakkaislaitteilla voi käyttää pikaviestintä 14 päivää sen jälkeen, kun päälaite on poistunut verkosta. Tämä siis mahdollistaa WhatsAppin käytön esimerkiksi puhelimen hukkumisen jälkeen.

Ominaisuuden saa heti käyttöön näpäyttämällä puhelimessa WhatsAppin oikean yläkulman valikkoa ja valitsemalla sen jälkeen ”linkitetyt laitteet” ja sieltä ”usean laitteen beeta-versio”.

Käyttäjä kirjataan ulos jo käytössä rinnakkaislaitteilta ominaisuuden käyttöönoton yhteydessä, ja hänen on kirjauduttava niille takaisin qr-koodia käyttäen. IS Digitoday testasi ominaisuutta, ja se vei aikaa vain muutaman sekunnin.

WhatsApp tarjoaa ominaisuuden käyttöönottoa asetusvalikkoon menemisen jälkeen.

Kyseessä on iso askel kohti WhatsAppilta paljon toivottua käyttöä rinnakkaisilla laitteilla. Vastaava on onnistunut jo aikaisemmin muun muassa Facebook Messengerissä. WhatsAppissa tämän tekninen toteuttaminen on kuitenkin vaikeampaa, koska sen keskustelut salataan päästä päähän. Tiukan salausputken toiseen päähän on vaikeampi liittää useampi laite.

Facebook Messenger -keskusteluja ei salata samalla tavoin, mikä tekee sen käyttämisestä joustavampaa. Tämän hinta on kuitenkin heikompi yksityisyydensuoja. Messenger tarjoaa erikseen salattuja keskusteluja, mutta ne ovat luettavissa vain niillä laitteilla, joilla keskustelu on aloitettu.

Koska ominaisuus on keskeneräinen, siinä on vielä puutteita. Esimerkiksi iPhone-käyttäjät eivät pysty poistamaan keskusteluja linkitetyiltä laitteilta käsin.

IS Digitodayn havainnon mukaan pitkien keskustelujen koko keskusteluhistoriaan ei myöskään pääse käsiksi linkitetyllä laitteella. Keskustelua näytetään jonkin matkaa taaksepäin, minkä jälkeen loppukeskustelu kehotetaan katsomaan puhelimelta.