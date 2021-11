Suomessa hyvin pärjäävä OnePlus vakuuttaa tuotekehityksen olevan jatkossakin itsenäistä ja Suomen olevan tärkeä.

Kiinalaisen puhelinjätti Oppon omistama Oneplus aloitti toimintansa Suomessa viisi vuotta sitten. Vaikka valmistaja julkaisi ensimmäisen puhelimensa, OnePlus Onen, jo vuonna 2014 ja sitä sai ostaa Suomestakin käsin, yhtiö aloitti puhelimien myymisen suomalaiskaupoissa vuonna 2016. Menestys on ollut hyvää.

Lue lisää: Huippupuhelin 300 eurolla – testissä kohuttu OnePlus One

Lue lisää: Testissä OnePlus 3: Kiinnostavin puhelin juuri nyt

Hetki oli otollinen. Nokian ja Microsoftin jälkeen puhelinmarkkinoilla oli tilaa, ja kiinalaisyhtiö sai Suomessa aseman, jollaista sillä ei ole muualla Euroopassa.

Valmistaja kertoo nyt GFK:n lukuihin viitaten markkinaosuutensa Suomessa nousseen 20 prosenttiin tämän vuoden heinä–syyskuussa. Se sanoo kasvattaneensa markkinaosuuttaan vuodessa 154 prosentilla. Tähän on pitkälti syynä tarjonnan laajentaminen edullisempiin hintaluokkiin, jotka OnePlussalla kulkevat Nord-alabrändin alla.

Ilmassa on kuitenkin huolestuttavia merkkejä. OnePlus-brändi liitetään tiiviimmin kiinni omistaja Oppoon ja muun muassa OnePlussan oma OxygenOS-puhelinkäyttöliittymä ja emoyhtiön Color OS yhdistyvät.

Mitä tarkoittaa se, että OnePlus ja Oppo ovat lyömässä hynttyitä yhteen, OnePlussan Euroopan-strategiajohtaja Tuomas Lampén?

– Ulospäin ei juuri mikään muutu. Sama tuotereppu säilyy ja sinne lanseerataan uusia malleja tulevaisuudessa. Suurin muutos on käyttöjärjestelmäpuolella, jossa OxygenOS:n ja Color OS:n [Oppon käyttöliittymä] taustatoiminnot on jo yhdistetty. Tämä saa päivitykset tulemaan nopeammin ja varmemmin. Suomessa jatkamme OnePlus-laitteiden myyntiä.

Lue lisää: Mystisesti häipyneen OnePlus-miehen aikeet selvisivät: Trendi­tuote loppu­kuusta

Käyttöjärjestelmän ulkoasu on tärkeä. Mennäänkö jatkossa Oppon ehdoilla?

– Kauhean pitkän aikavälin päähän en osaa kommentoida. Mutta toistaiseksi OxygenOS:n ulkonäkö säilyy. Virallista tietoa ei vielä ole.

Muuttuuko puhelimien päivityslupaus?

– Sikäli kyllä, että lippulaivalaitteisiin tuodaan kolme Android-versiopäivitystä ja neljä vuotta tietoturvapäivityksiä. [Suurimpaan osaan Android-puhelimista versiopäivityksiä tulee kaksi ja tietoturvapäivityksiä kolme vuotta.]

Ovatko jatkossa OnePlus-puhelimet uudelleenbrändättyjä Oppoja?

– Organisaatiossa katsotaan toki koko tuotevalikoimaa, mutta OnePlus-tiimi tekee omat laitteensa ja katsoo sopivat laitteet joka markkinaan. Tuotekehitys säilyy erillisenä. OnePlus-lippulaivoilla ja Nordeilla on omat tiiminsä.

Joissakin maissa myydään OnePlussan noin 500 euron R-sarjaa. Nähdäänkö tätä Suomessa?

– Se on tuleva juttu, johon en voi ottaa kantaa. Se on aluekohtainen mallisto, mutta se osoittaa meidän voivan tuoda eri markkinoille niiden kaipaamia laitteita.

Suomi on OnePlussan tärkeimpiä markkinoita. Onko olemassa nyt vaara, että Suomen suhteellinen tärkeys laskee? Näkyykö se sirupulan aikana esimerkiksi huonompana laitteiden saatavuutena?

– Suomen asema ei tule muuttumaan. Haluamme panostaa markkinoihin, joissa meillä on iso yhteisö ja bränditunnettuus.

Täällä OnePlus on isompi kuin Oppo, monissa maissa on päinvastoin. Voidaanko tästä päätellä, ettei Oppo ole tulossa Suomeen?

– Tulevaisuutta en voi kommentoida. Mutta harvassa ovat ne markkinat, joissa molemmat brändit ovat.

Miten kuulokkeenne ja kellonne ovat pärjänneet?

– Ne ovat merkittävä osa brändinrakennusta ja tunnettuuden luomista. Yhden laitteen hankkimalla voi hankkia toisenkin.

Puhelimet ovat saaneet hyviä arvioita, mutta kello lähinnä moitteita. Miten tässä näin kävi?

– Minun kokemukseni mukaan se on saanut sekä että. Kysymys lienee siitä, että odotukset OnePlus-laitteelle ovat kovat. Tarkoituksemme oli lähteä tutustumaan markkinaan ensimmäisellä laitteella. Hinnoittelukin [n. 160 €] kertoo, ettemme lähteneet tekemään kaikkia ominaisuuksia sisältävää laitetta.

Kiinalaisten puhelimien turvallisuus ja yksityisyys on puhuttanut viime aikoina. Miten keskustelu koskettaa teitä?

– Otamme yksityisyydensuojan vakavasti, ja pyrimme rakentamaan hyvän ja luotettavan käyttökokemuksen, se on tärkeä osa laitetta. En voi kommentoida, mitä mediassa kirjoitetaan kilpailijoiden laitteista, keskitymme omaan tekemiseemme, ja pidämme laitteen turvallisena.

Lue lisää: Liettua teki hätkähdyttävän löydön kiinalaisista puhelimista – suosittelee kansalaisiaan lopettamaan käytön

Lue lisää: Onko kiinalainen puhelin vaarallinen? Näin kommentoivat viran­omainen ja tieto­turva-asian­tuntija

OnePlus 8T sai testissä puhtaat paperit. Oliko kyseessä yksittäistapaus?

– Kaikissa laitteissamme on sama käyttökokemus. Jos yhden laitteen testaa, se on sama kuin koko portfolion testaisi.

Kilpailutilanne on kova. Honor on palannut, Xiaomi laajentaa aggressiivisesti. Heiluuko jakkara?

– Tämä on aina ollut kilpailtu ala. Kun kilpailu kovenee, pitää itsekin painaa kaasupoljinta. Kilpailu on hyvästä ja saa asioita tapahtumaan. Vaikka meillä on kaikkien aikojen paras markkinaosuus, emme voi levätä laakereillamme.

Miltä Suomen puhelinmarkkina näyttää kolmen vuoden päästä?

– Kilpailu kasvaa koko ajan. Tämä on herkullinen markkina Androidin vahvan suosion vuoksi. Suomalaiset ovat fiksuja ostajia, he osaavat vertailla hintoja ja ominaisuuksia.