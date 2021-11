Netflix aloittaa viidellä mobiilipelillä Androidissa.

Suoratoistopalvelu Netflix aloittaa laajentamisen videopeleihin. Yhtiö toi ensimmäiset mobiilipelinsä saataville jo nyt, vaikka niitä aiemmin odotettiin saataville vasta ensi vuonna. Pelit edellyttävät tavallista Netflix-tilausta ja ovat siihen liittyvä oheispalvelu.

Lue lisää: Netflix laajentaa peleihin – saattaa käydä kukkarollasi, vaikka et koskaan pelaisi

Netflix kertoi asiasta tiedotteessaan, ja aiheesta uutisoi muun muassa The Verge. Aluksi mobiilipelejä on tarjolla viisi kappaletta ja ne ovat saatavilla Androidille. Osa peleistä on tarkoitettu rennoksi ajanvietteeksi ja tarjoavat korttipeliä, koripallon heittelyä ja laudalla tasapainottelua. Toiset syventävät Netflixin Stranger Things -hittisarjaa.

Netflixin ensimmäiset pelit:

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Netflixin mukaan kaikkien pelien pitäisi olla saatavilla kaikille tilaajille ja löytyvät myös suoraan Netflix-sovelluksen sisältä omasta rivistään tai valikostaan keskiviikosta alkaen.

Shooting Hoops tarjoaa yksinkertaista koripalloilua. Kuvakaappaus Play-kaupasta.

Pelit ladataan laitteelle, ne eivät tarjoa sovelluksen sisäisiä ostoja, eikä niissä näytetä mainoksia. Tällä hetkellä pelit ovat saatavilla vain Androidille. IOS seuraa perässä jossain vaiheessa.

Varsinkin kasuaalipelit Shooting Hoops ja Teeter Up näyttävät jakavan mielipiteitä, eivätkä ole välittömiä arvostelumenestyksiä Playssa.

Netflix näkee pelit uutena sisältökategoriana samalla tavalla kuin alkuperäiset elokuvat ja animaatiot. Suoratoistopalvelu katsoo ajan olevan kypsä sen selvittämiseksi, miten käyttäjät suhtautuvat peleihin.

On veikattu, että laajennus antaa Netflixille oikeutuksen tilaushintojen nostamiseen tulevaisuudessa.