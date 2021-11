WhatsApp lakkaa toimimasta vanhoissa puhelimissa

WhatsAppin muutos koskettaa tässä vaiheessa vain Android-puhelimia. Muutoksen ei pitäisi olla yllätys käyttäjille.

Facebookin emoyhtiön eli Metan omistama WhatsApp-pikaviestin lakkasi marraskuun alussa toimimasta joissakin puhelimissa. Asiasta esiintyy kuitenkin Suomessakin kirjavaa uutisointia, joissa faktat ovat menneet paikoin sekaisin.

Maanantaina 1. marraskuuta WhatsApp lakkasi tukemasta Android-käyttöjärjestelmän versiota 4.0.4. Nyt WhatsAppin käyttäjällä on oltava vähintään Androidin versio 4.1.

Toisin kuten monessa paikassa väitetään, iPhoneissa ei toistaiseksi tapahdu mitään. WhatsApp kertoi IS Digitodaylle syyskuussa jatkavansa iOS9:n tukea 16. helmikuuta 2022 asti. Sen jälkeen laitteesta pitää löytyä vähintään iOS10.

Lue lisää: Onko sinulla vanha puhelin? WhatsApp voi kohta lakata toimimasta

Uutisointia arvostelee The Independent -lehti. Paikoin esiintyy pitkiä listoja puhelinmalleista, joissa WhatsApp lakkaa toimimasta. Listat eivät kaikissa tapauksissa ole tarkkoja, koska joukossa voi olla puhelimia, joiden käyttöjärjestelmän voi päivittää WhatsAppille kelpaavaan versioon.

Muutoksen ei pitäisi olla yllätys käyttäjille, sillä WhatsApp on muistutellut siitä toistuvasti sovelluksen sisällä. Kyse on joka tapauksessa todella vanhoista puhelimista, joita tuskin on enää kovin paljoa käytössä.

Harvinaisemman KaiOS-käyttöjärjestelmän suhteen tiedot ovat ristiriitaisia. WhatsAppin mukaan muun muassa joissakin HMD Globalin tuottamissa Nokia-puhelimissa käytetty KaiOS toimii, kunhan sen versio on vähintään 2.5.0. Kuitenkin KaiOS:n kotisivuilla sanotaan, että version tulisi olla vähintään 2.5.1.