Steve Wozniak ei näe uudessa iPhonessa eroa edelliseen malliin verrattuna. Asiasta kertoo Yahoo Finance.

Applen perustajiin lukeutuva Steve Wozniak ei ole vaikuttunut syyskuussa julkistetusta iPhone 13 -tuoteperheestä.

– Minulla on uusi iPhone ja en oikein näe eroa [edelliseen], Wozniak totesi Yahoo Financen videohaastattelussa.

Samat sanat mies lausui uudesta Apple Watch -älykellosta. Kun häneltä kysyttiin, mitä hän sitten haluaisi nähdä iPhonessa, Wozniak epäröi hetken. Sitten hän totesi, että iPhone voisi torjua roskapostia entistä paremmin.

On mahdollista, että suurempia uudistuksia nähdään ensi vuoden iPhonessa. Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin ennustettu, että Apple on kulkemassa tuhon tietä. Arvostettu analyytikko Richard Windsor pelkää Applen jäävän jalkoihin älypuhelinten jälkeisellä puettavan teknologian aikakaudella.

Wozniakin mielestä Applen päätös alkaa käyttää omia suorittimiaan tuotteissaan esimerkiksi Intelin sijaan on ”uskomattoman tärkeää”. Hänestä riippuvuus ulkoisesta suoritinkehittäjästä asettaa yhtiön loukkuun ja pakottaa tanssimaan toisten pillin mukaan.

Wozniak kommentoi myös rankkojen paljastusten kohteena olevan Facebookin tulevaisuutta. Facebook, joka vaihtoi nimensä Metaksi, ei Wozniakin mukaan enää pysty itse muuttumaan siltä osin kuin miten se nähdään hyvänä tai pahana ja miten se toimii ihmisten kanssa. Muutokseen vaaditaan uusia lakeja, hän katsoo.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Applesta lähes täysin irtautuneella Wozniakilla on ollut vaikeuksia innostua yhtiön uusista tuotteista. Vuonna 2017 julkaistu iPhone X jäi häneltä poikkeuksellisesti ostamatta ensimmäisenä päivänä. Tuolloin hän sanoi olevansa tyytyväinen iPhone 8:aansa, ”joka on minulle sama kuin iPhone 7, joka on sama kuin iPhone 6”.

