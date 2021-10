Suomalaisten vanha suosikki­puhelin palasi – tätä on luvassa

Kiinalainen puhelinmerkki Honor palasi Suomen markkinoille itsenäisenä yhtiönä. Toistaiseksi tarjolla on yksi puhelin, mutta entisen Huawein tytäryhtiön suunnitelmat ovat isot.

Puhelinmarkkinoiden mannerlaatat liikahtelivat, kun kiinalainen elektroniikkajätti Huawei joutui Yhdysvaltain kauppaministeriön mustalle listalle keväällä 2019. Saman kohtalon koki myös Huawein alabrändinä aloittanut Honor, joka oli tuolloin Huawein tytäryhtiö.

Pakotteet veivät Googlen palvelut ja sitä myöten yleisön kiinnostuksen puhelimista. Suurimmillaan Honorin markkinaosuus ehti käydä Suomessa 13 prosentissa. Sen jälkeen alkoi jyrkkä alamäki.

Ahdinkoon joutunut Huawei myi Honorin kiinalaiselle Shenzhen Zhixin New Information Technologylle. Pakotteiden kestäessä puhelinjulkaisuja tuli vähän, ja ne myivät huonosti.

Honor palasi Suomen puhelinmarkkinoille tällä viikolla julkaisemalla noin 500 euroa maksavan Honor 50 -puhelimen. Laite julkaistiin Kiinassa kesäkuussa.

Zachary Jiang johtaa Honoria pohjoisen, itäisen ja Keski-Euroopan markkinoilla.

– Valitsimme palata tässä hintaluokassa, koska siinä menestyksemme oli suurinta aikaisemmin, kertoo Honorin Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan johtaja Zachary Jiang IS Digitodayn haastattelussa.

Teknisiltä ominaisuuksiltaan laite on vahvasti kiinni tässä päivässä 108 megapikselin pääkamerallaan, amerikkalaisen Qualcommin Snapdragon 778G 5G -piirisarjallaan – ja mikä tärkeintä, Googlen palveluillaan.

Jiangin mukaan nyt ollaan vasta alussa. Honor tuo myöhemmin Suomeen osia kaikkialta tuotepaletistaan, eli mobiililaitteiden lisäksi nähdään muun muassa pelitietokoneita. Kuulokkeita ja aktiivisuusrannekkeita on ollut myynnissä koko ajan.

Jiang painottaa, että Honor ei rynni rohmuamaan markkinaosuutta hinnalla millä hyvänsä. Hän puhuu paljon designista ja asiakkaiden luottamuksesta brändiin. Tärkeintä on käytettävyys ja asiakastyytyväisyys, jota mitataan NPS (Net Promoter Score) -suositteluindeksillä. Käytännössä se kertoo, suosittelevatko tuotteen omistajat sitä tuttavilleen.

– Taloudelliset luvut ovat tärkeitä, mutta asiakastyytyväisyys on vielä tärkeämpää, Jiang sanoo.

Jiang puhuu paljon myös turvallisuudesta. Aihe on ajankohtainen, koska kiinalaiset puhelimet nousivat puheenaiheeksi syyskuussa, kun Liettuan puolustusministeriö kehotti välttämään niitä. Suomen viranomaiset kertoivat, että he eivät ota asiaan kantaa.

– Käyttäjien yksityisyys on meille tärkeimpiä asioita. Kunnioitamme yksityisyyttä, ja noudatamme eurooppalaista yksityisyyslainsäädäntöä, tästä meillä on kokemusta jo aiemmin. Laiteturvallisuudessa teemme tiivistä yhteistyötä Qualcommin kanssa laitteistojen ja Googlen kanssa ohjelmistojen osalta. Kehitystiimimme on jopa auttanut Qualcommia, mutta tästä en voi sanoa enempää.

Honor ei kuitenkaan anna puhelimelleen tarkkaa päivityslupausta. Jotkut valmistajat ovat siirtyneet tarjoamaan joillekin malleilleen tietoturvapäivityksiä jopa 4 vuodeksi.

– Päivitystarve määräytyy sen mukaan, onko puhelimessa korjattavaa ja toisaalta sen mukaan, mitä Google tarjoaa. Lupauksemme on se, ettemme aio hävitä kilpailua asiakkaan tyytyväisyydestä, Jiang sanoo.

Suomen puhelinmarkkinoilla on poikkeuksellisen kova kilpailu. Kiinalaisen puhelinjätti Oppon omistaman OnePlussan asema on vahva, ja toinen kiinalaismammutti Xiaomi on aloittanut vahvan laajentumisen Suomessa. Jiang pitää tilannetta kuluttajan kannalta hyvänä.

– Olemme iloisia nähdessämme monien tarjoavan tuotteitaan kuluttajille. Se lisää ostajan valinnanvaraa. Samalla kilpailijat kuitenkin kirittävät toisiaan. Kun Honor julkaisee uuden tuotteen, se saa muut tarjoamaan puolestaan kuluttajalle enemmän.

Jiangilla on myös vahva usko menestykseen. Hän uskoo Honorin olevan kolmessa vuodessa Suomen puhelinmyynnin kolmen parhaan joukossa, tavoite on olla ykkönen.

Kaikkia puhelinvalmistajia piinaa jo pitkään jatkunut sirupula, jolle ei loppua näy. Se vaikuttaa myös Honorin paluuseen. Se on pääsyy siihen, miksi valmistaja palaa Suomeen vain yhden laitteen voimin.

– Julkistimme mallin täällä nyt, emmekä kuukausi sitten, sillä nyt olemme valmiita. Nyt voimme taata sen saatavuuden.

Honorilla on tätä nykyä oma tuotekehityksensä. Aiemmin nähtiin puhelimia ja kuulokkeita, joita myytiin eri logoilla varustettuna niin Huawein kuin Honorin nimissä. Jiang vakuuttaa tämän olevan ohi.

Entä mikä on Honorin suhde vanhaan emoyhtiöönsä Huaweihin nyt?

– He ovat kilpailija. Emme pidä enää yhteyttä heihin, Jiang sanoo.