MobilePay on noussut 1,9 miljoonalla käyttäjällään Suomen suosituimmaksi mobiilimaksamisen alustaksi. Palvelu tasapainottelee kuitenkin esimerkiksi Applen asettamien rajoitusten ja huijarien heränneen kiinnostuksen kanssa.

Kännykkämaksamisen matka Suomessa on ollut pitkä. Nykyinen Suomen markkinajohtaja MobilePay lanseerattiin Suomessa loppuvuodesta 2013. Sitä edelsivät teleoperaattorien ratkaisut ja nyt sen kanssa kilpailevat Applen, Googlen ja PayPalin kaltaiset jättiyritykset.

MobilePay Finland Oy:n toimitusjohtaja Perttu Kröger uskookin kansainvälisten mobiililompakoiden käytön lisääntyvän entisestään Suomessa.

MobilePay Finland Oy:n toimitusjohtaja Perttu Kröger.

– Apple, Google ja kumppanit tuovat ratkaisujaan markkinoille. Otamme heidät ilolla tänne vastaan. Meillä on vahva markkina-asema paikallisena toimijana, ja olemme selkeästi käytetyin mobiilimaksamisen ratkaisu Suomessa tällä hetkellä. Rikomme ennätyksiä joka päivä, Kröger sanoo videopuhelussa.

Tällä hetkellä 29 000 maksupistettä ottaa vastaan MobilePay-maksuja, rahaa on siirtynyt 9 kuukauden aikana 1,6 miljardia euroa, palvelulla on Suomessa 1,9 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää ja kahden miljoonan uskotaan rikkoutuvan ennen vuoden loppua. Uusia käyttäjiä tulee noin tuhannen päivävauhtia.

MobilePay starttasi ensisijaisesti henkilöltä henkilölle maksamisen välineenä, mutta nyt henkilöiltä yrityksille maksaminen kasvaa nopeasti. Tanskalaislähtöisen MobilePayn tavoitteena on saada ihmisten maksutottumukset muuttumaan niin verkossa kuin kivijalkakaupoissa. Kröger sanoo MobilePayn nousseen jo korttimaksamisen ja osamaksun rinnalle verkkokaupan maksutapana.

” Yhä enemmän saamme asiakaspalautetta, että kauppaan voi mennä ilman lompakkoa.

– Kuluttajakäyttäytyminen muuttuu. Yhä enemmän saamme asiakaspalautetta, että kauppaan voi mennä ilman lompakkoa. Mobiilimaksaminen arkipäiväistyy, ja sovellus käy maksutapana niin ruokaostoksissa kuin verkossa, MobilePayn riskienhallintajohtaja Vesa Saarinen sanoo.

MobilePayta käytettiin alussa etenkin käyttäjältä käyttäjille tehdyissä rahansiirroissa. Nyt yrityksille tehtävät maksut kasvavat nopeasti.

MobilePay on yritysfuusion myötä siirtymässä norjalaisen Vippsin johtamaan yhteenliittymään. Kröger perustelee liikettä sillä, että maksaminen on skaalaliiketoimintaa, jossa suurempi mittakaava mahdollistaa parempia palveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi rajat ylittävät maksut.

Fuusio odottaa vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

MobilePay ei kuitenkaan ole yhteispohjoismainen. Yhtiöllä on vahva asema Suomessa, emoyhtiö on tanskalainen, ja uuden konsernin pääomistus ja johto menee Norjaan. Ruotsin pankit ja Nordea loistavat poissaolollaan. Ruotsissa on käytössä pankkien yhteinen Swish-mobiilimaksu.

Tukholmassa useat kahvilat ja pienet liikkeet eivät enää ota vastaan käteistä, vaan maksut tehdään kortilla tai mobiilimaksulla.

Onko olemassa vaara, että maksuissa syntyy kaksi pohjoismaista blokkia?

– Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Sen aika näyttää. Me lähestymme asiaa siten, että syödään elefantista yksi pieni palanen kerrallaan. Seuraavassa vaiheessa kutsumme mielellämme mukaan Ruotsin kollegat. Swish on paikallisesti vahva Ruotsissa, mutta vahva yhteispohjoismainen visio on varmasti kaikilla intresseissä, Kröger sanoo.

Johtaja kertoo MobilePayn käyvän jatkuvaa keskustelua alan toimijoiden kanssa – eikä vain pohjoismaissa, vaan muuallakin Euroopassa.

” Markkinoiden yli menevät ratkaisut ovat tulevaisuutta.

– Markkinoiden yli menevät ratkaisut ovat tulevaisuutta, Kröger sanoo.

Palvelulla on taakkanaan vanha rasite: maksupäätteellä tapahtuva MobilePay-maksaminen perustuu bluetoothiin eikä nopeampaan lähilukuun eli nfc:hen. Puhelimella tehty MobilePay-maksu ei ole yhtä nopea kuin lähiluvullinen maksukortti tai puhelimen tai älykellon lähilukuun perustuva Apple Pay ja Google Pay.

Syy on se, että Apple ei anna kilpailevien maksusovellusten käyttää iPhonen lähilukua. Vaikka teknisesti on mahdollista tuoda Android-puhelimiin nopeammat lähimaksut, niitä ei ole luvassa MobilePaym tavoitellessa yhtenäistä käyttökokemusta. Niinpä joten Android-puhelimet jäävät Applen panttivangiksi.

” Ratkaisujen yhdentyminen ja markkinastandardien luominen tapahtuu yhä enemmän qr-koodien muodossa.

Asiakas tekee qr-koodimaksun Pekingissä. Tätä nähdään Suomessakin enemmän jatkossa.

– Uskon, että ratkaisujen yhdentyminen ja markkinastandardien luominen tapahtuu yhä enemmän qr-koodien käytön muodossa, Kröger sanoo.

Kröger kehuu etenkin ratkaisun nopeutta. Sen toteutustapa on joko maksupäätteen näytöllä esitettävä skannattava koodi tai tarra maksupisteen yhteydessä. Yhdysvalloissa ja Tanskassa qr-koodimaksaminen on yleistynyt nopeasti Suomeen verrattuna.

Vesa Saarinen hälventää turvallisuusepäilyksiä huomauttamalla, että qr-koodit ovat turvallinen tapa maksaa. MobilePay-transaktioissa molemmat osapuolet ovat tiedossa, joten esimerkiksi tarroja vaihtavan rikollisen jäljet ovat lyhyet.

Paljon on kiinni myös EU-viranomaisista, jotka arvioivat Applen toimintaa. Jos Applen päätös sulkea pois kilpailevat ratkaisut iPhonen lähiluvusta kumotaan, tilanne saattaa muuttua.

MobilePayn riskienhallintajohtaja Vesa Saarinen.

Kela varoitti taannoin petosyrityksestä, jossa sen nimissä esitettiin maksupyyntö MobilePayssa ”väärin maksettujen etuuksien palauttamiseksi”.

Saarisen mukaan MobilePayta ei ole pystytty hakkeroimaan siten, että sovellusta olisi käytetty väärin. Sen sijaan on nähty yksittäisiä tapauksia, joissa on tehty henkilöiden välisiä maksupyyntöjä väittämällä maksun perijän olevan joku muu kuin maksupyynnön lähettänyt käyttäjä.

– Lähettäjällä pitää olla vastaanottajan puhelinnumero, tällaisia yksittäistapauksia on. Koska kaikki käyttäjät on vahvasti tunnistettu, petoksen yrittäjän todellinen henkilöllisyys on aina MobilePayn tiedossa ja se luovutetaan poliisille. Meidän perusohjeemme on hyvin selvä: Jos et tunnista maksupyyntöä, sitä ei tule hyväksyä. Jos taas tulet hyväksyneeksi maksupyynnön, ole yhteydessä meihin tai kortin liikkeellelaskijaan, Saarinen sanoo.

Saarisen mukaan yrityksiä on nähty vuositasolla enimmillään kymmenisen kappaletta.