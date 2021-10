S-mobiilissa on vika, jota selvitetään parhaillaan.

S-Pankin mobiilisovellus S-mobiilissa on vakavia ongelmia. Sovellus ei päästä kaikkia asiakkaita kirjautumaan sisään. Tunnistautuminen ei toimi, ja sovellus esittää vain ilmoituksen, että ”tapahtui virhe”.

Virheilmoitus ei kerro paljoakaan asiakkaalle.

IS on saanut asiasta useita yhteydenottoja. Tarkka ajankohta, häiriöiden syy tai niiden laajuus ei ollut heti tiedossa, mutta S-Pankki on hetki sitten julkaissut asiasta twiitin.

S-Pankki teki verkkopankissaan ja S-mobiilissa järjestelmäpäivityksestä johtuvia huoltotöitä varhain viime sunnuntaina. On epäselvää, liittyvätkö ongelmat niihin.

S-Pankki on puhunut ongelmista nimenomaan mobiilisovelluksessa. Verkkopankin toimintahäiriöistä ei ole kerrottu.

Päivitys kello 15.00:

S-Pankin mukaan ongelmia esiintyi nimenomaan tänään keskiviikkona ja niiden pitäisi olla nyt korjattu. Ongelmat koskivat osaa asiakkaista. Verkkopankkiin pääsi häiriön aikanakin kirjautumaan tunnuslukutaulukon avulla.

Pankki ei selvittänyt ongelmien syytä, mutta ne eivät liittyneet sunnuntain huoltotöihin. Viikonlopun tienoilla S-mobiilissa saattoi kuitenkin esiintyä hitautta tai häiriöitä kirjautumisessa pienellä osalla asiakkaita.

S-Pankki pahoittelee häiriöstä aiheutunutta haittaa.