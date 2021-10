Tätä muutosta Apple ei missään nimessä halua iPhoneen – löi pöytään pitkät selitykset

Yhtiö puolustautuu viranomaisten esittämiltä vaatimuksilta iPhonen avaamiseksi.

Yleinen kysymys on, miksi iPhoneen ei voi ladata sovelluksia virallisen App Store -kaupan ulkopuolelta? Apple on nyt räätälöinyt siihen seikkaperäiset vastaukset, jotka löytyvät yhtiön äskettäin päivittämästä pitkästä asiakirjasta otsikolla Building a Trusted Ecosystem for Millions of Apps, A threat analysis of sideloading (pdf) .

Asiasta uutisoi muun muassa AppleInsider. Applen mukaan virallisen sovelluskaupan ohittaminen, eli sideloading, johtaisi entistä useamman haitallisen sovelluksen päätymiseen käyttäjille asti. Siinäkin tapauksessa, että sovelluksia voisi ladata vain muista sovelluskaupoista, eikä vapaasti mistä päin internetiä tahansa. Yhtiön mukaan se johtuu siitä, ettei muita sovelluskauppoja ole suojattu haittaohjelmilta ja muilta uhkilta yhtä hyvin kuin App Storea, jonne sovellukset pääsevät vasta tarkistuksen jälkeen.

Toisena vaarana Apple näkee tiedon puutteen. Jos sovellus tulee tarjolle App Storen ulkopuolella, ei lataaja välttämättä saa siitä etukäteen yhtä paljon tietoa kuin virallisessa kaupassa. Asentamisen jälkeen esimerkiksi sovelluksen harjoittamasta seurannasta voi olla vaikeampi pitää lukua.

Applen mukaan jotkut aloitteet sideloadingin sallimiseksi vaativat myös purkamaan suojauksia, jotka pitävät ulkopuolisia loitolla tietyistä puhelimien osista ja käyttöjärjestelmän toiminnoista. Viime kädessä Apple pelkää sen helpottavan laitteiden vakoilemista ja tietojen varastamista.

Yhtiön mukaan muutoksesta kärsisivät myös ne käyttäjät, jotka eivät halua ladata sovelluksiaan muualta kuin App Storesta. Vaikkapa koulunkäyntiin vaadittu sovellus voisi tulla tarjolle vain App Storen ulkopuolella jättäen koululaisen ilman vaihtoehtoja.

Lisäksi Apple varoittaa, että kyberkonnien olisi mahdollista huijata käyttäjiä lataamaan sovelluksiaan App Storea imitoivista kaupoistaan tai lupaamalla pääsyä eksklusiivisiin ominaisuuksiin.

Turvallisuussyyt eivät ole ainoa asia, joka painaa vaakakupissa Applen säännellessä sovellustenlatauksia. Sovelluskaupat ovat kymmenien miljardien bisnes.

Apple ei kerro tarkkoja lukuja App Stoten tuotosta. CNBC:n arvion mukaan yhtiön sovelluskaupan liikevaihto oli 55 miljardia euroa vuonna 2020. Suurimmasta osasta sovellusten ja sovellusten sisäisestä myynnistä Apple ottaa itselleen 30 prosentin osuuden.

Jos Apple menettää yksinoikeuden sovelluksilla rahastamiseen, se tuo yhtiölle merkittävät tappiot.

Vähän aikaa sitten Apple lievensi App Storen ehtoja hieman. Sovelluskehittäjät voivat nyt ottaa yhteyttä asiakkaisiinsa sovelluksistaan kerättyjen sähköpostiosoitteiden avulla ja kertoa, että käyttäjän ei ole pakko maksaa sovellukseen liittyviä ostoksiaan App Storessa.

Lue lisää: Apple taipui – teknologia­jätti höllentää sovellus­kauppansa käyttö­ehtoja

Vaatimukset App Storen ohittamiseksi ovat voimistuneet viime aikoina. Euroopan unionissa on valmisteilla Digital Services Act -lakipaketti, jonka yksi osa koskettaa App Storea.

Lakiesityksen on tarkoitus rajoittaa teknologiayhtiöiden valtaa estämällä niitä suosimasta omia palvelujaan kilpailijoiden kustannuksella. Tähän liittyen luonnoksessa on ehto, jonka mukaan portinvartijat, kuten Apple ja Google, eivät saisi estää kilpailijoita tarjoamasta tuotteitaan portinvartijan alustan tai palvelun ulkopuolella.

Lue lisää: EU virittelee todellista pommia Applea vastaan – iskisi kipeästi

AppleInsiderin mukaan vastaavaa velvoitetta valmistellaan Yhdysvalloissa.

Vaikka sovellusten lataaminen virallisen kaupan ulkopuolelta on teknisesti mahdollista Googlen kilpailevalla Android-alustalla, ei käytäntöä silti usein suositella sielläkään tietoturvasyistä.

Apple vetoaa asiakirjassaan Nokian raporttiin, jonka mukaan Android-laitteissa on viime vuosina esiintynyt 15–47 kertaa iPhonea enemmän haittaohjelmatartuntoja. Äskettäin on kuitenkin myös esitetty, ettei iPhone ole Androidia parempi sovellusten harjoittaman seurannan suhteen.