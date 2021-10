Kohu ei horjuttanut puhelin­jättiä – tällaisia aikeita Xiaomilla on Suomessa

Elektroniikkajätti aikoo laajentaa tuotevalikoimaansa Suomessa.

Älypuhelimien markkina elää. Markkinajohtaja Samsungin jälkeen maailman toiseksi suurimman valmistajan kakkospaikkaa pitänyt Apple on menettänyt asemansa kiinalaiselle Xiaomille. Esimerkiksi Counterpoint Researchin lukujen mukaan Xiaomi on saanut tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä 16 prosentin markkinaosuuden älypuhelimissa (Samsung 18 %, Apple 15 %, Oppo (johon myös OnePlus kuuluu) 10 %, Vivo 10 %).

Xiaomi itse ilmoittaa vieläkin suurempia lukuja, kuten 28 prosentin yksikköosuus Euroopassa toisella vuosineljänneksellä. Yhtiö puhuu 70 prosentin vuosikasvusta.

Syyskuussa Xiaomi sai lunta tupaan, kun Liettuan puolustusministeriö tutki kolme kiinalaispuhelinta ja löysi Xiaomista tekniikoita, joilla voidaan kohdistaa mainoksia käyttäjän viestinnässään käyttämien avainsanojen perusteella. Tekniikka on pois päältä Euroopassa myytävissä puhelimissa.

Lausunnossaan Xiaomi sanoi, etteivät sen laitteet rajoita tai suodata käyttäjien lähettämiä tai vastaanottamia viestejä. Löydökset liittyvät valmistajan käyttämään mainonnanhallintaohjelmistoon, jolla Xiaomin sovellukset lähettävät tietoa. Ominaisuuden sanotaan suojaavan käyttäjää loukkaavilta aiheilta sen ollessa käytössä. Yhtiö myös sanoo noudattavansa EU:n gdpr-tietosuoja-asetusta, joka sääntelee tietojen luovuttamista EU:n ulkopuolelle.

Asiasta syntyi kuitenkin laaja keskustelu, jossa puhuttiin kiinalaisista puhelimista yleisemminkin.

Xiaomin maajohtaja Paavo Saarinen kertoo, ettei keskustelu ole näkynyt Xiaomin myynnissä. Myynti ja tavoitteet ovat kovia, ja hänen mukaansa valmistaja on edennyt tavoitteidensa mukaisesti myös kesän jälkeen.

– Markkina voi joskus ylireagoida tällaisiin uutisiin. Myynnissä se ei ole kuitenkaan näkynyt, Saarinen sanoo.

Paavo Saarinen on Xiaomin Suomen-maajohtaja.

Yhtiön markkinoinnissa aggressiivinen hinnoittelu on keskeistä. Yhtiö julkaisi juuri Xiaomi 11T- ja 11T Pro- puhelimet, jotka ovat lippulaivapuhelimiksi poikkeuksellisen edullisia: 599 ja 699 euroa.

Myyntiä tuetaan kampanjalla, jossa Pro-mallin ennakkotilaaja saa kaupan päälle robottipölynimurin.

– Tässä ajatuksena on esitellä tuotevalikoimamme laajuutta, Saarinen sanoo.

Puhelimissa on toinenkin erikoisuus. Valmistaja lupaa niille 3 version verran Android-käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja 4 vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.

Tämä on poikkeuksellisen paljon, sillä suurin osa valmistajista antaa lupauksen 2 vuoden Android-päivityksistä ja 3 vuoden turvapäivityksistä. Parempiin lukuihin pääsee vain poikkeuksellisen ekologisia ja pitkäkestoisia laitteita valmistava Fairphone.

Lupaus koskee kuitenkin vain lippulaivapuhelimia. Esimerkiksi taannoin julkaistu 400 euron hintainen järeä Xiaomi Pad 5 -tabletti tai edullisemmat puhelimet eivät ole päivityslupauksen piirissä. Tarvetta olisi, sillä etenkin tabletit tapaavat olla pitkäikäisiä armollisen kotikäyttöympäristön vuoksi.

– Emme toki sano ettemme niitä päivitä. Lupauksia on kuitenkin vaikea antaa ilman tietoa seuraavien Android-versioiden vaatimuksista, Saarinen muotoilee.

Xiaomi on pudottanut Mi-brändinimen pois puhelimistaan. Ulkoisesti 11T-sarjan puhelimet eivät eroa toisistaan. Vasemmalla perusmalli, oikealla Pro.

Sirupula kurittaa parhaillaan kaikkia puhelinvalmistajia. Xiaomi on ratkaissut ongelman siten, että sen 11T-puhelimista perusmallissa on taiwanilaisen MediaTekin siru ja 11T Prossa amerikkalaisen Qualcommin piiri. Jos toisen sirun saatavuus tökkii, toinen puhelinmalli pysyy silti tuotannossa.

Järjestely on poikkeuksellinen, sillä usein mallisarjan erot ovat kameroissa. Nyt molemmissa malleissa on samat kamerakennot. Pieniä eroja on tosin äänentoistossa, näytössä ja muistimäärissä. Kummankaan puhelinmallin kamerassa ei ole optista zoomia.

Saarisen mukaan Xiaomin laitteiden saatavuus on ollut pääosin hyvää sirupulasta huolimatta.

– Toki jos tässä tilanteessa siruvalmistajien on priorisoitava, highendiä [huippumalleja] kannattaa tehdä näin koko markkinaa tarkasteltaessa, Saarinen muotoilee.

Tämä on tulkittavissa siten, että edullisemmat hintaluokat kärsivät saatavuusongelmista suhteessa kalliita puhelimia enemmän.

Xiaomin suunnitelmiin kuuluu laajentaa tarjontaansa Suomessa. Jo nyt se myy puhelimien ja kuulokkeiden lisäksi muun muassa älyvaloja, sähköpotkulautoja ja airfryereitä eli kiertoilmakypsentimiä. Jälkimmäisistä tekee älylaitteita niiden verkkoyhteys ja mahdollisuus kontrolloida niitä puhelinsovelluksella.

Jatkossa Xiaomilta nähtäneen Suomessa myös näyttöjä ja tietokoneita. Kaupanpäällisten lisäksi Saarinen sanoo yhtiön käyttävän laajenemisessaan ”perinteisiä markkinointikeinoja”.