Ahdistaako puhelimien epä­ekologisuus? Tarjolla on vaihto­ehto

Uusin Fairphone on valmistajansa mukaan jäteneutraali. Raaka-aineiden valinnassa on pyritty kestävään kehitykseen, mutta puutteet myönnetään. Se saa myös päivityksiä reilusti pidempään kuin Android-puhelimet yleensä.

Fairphone 4:n takakansi on tehty kierrätysmuovista.

Hollantilainen älypuhelinvalmistaja Fairphone toi Suomessa ennakkotilaukseen uusimman laitteensa Fairphone 4 5G:n. Kahtena versiona tarjottavassa laitteessa on 6,3 tuuman näyttö, Qualcomm Snapdragon 750 5G -piirisarja, 3906 mAh:n akku ja versiosta riippuen 6 tai 8 gigatavun työmuisti. Tallennustilaa on joko 128 tai 256 gigatavua. Takakameroita on kaksi.

Android 11:llä varustetulle laitteelle luvataan ohjelmistopäivitykset vuoteen 2025 asti käsittäen myös Android 12- ja 13-versiot. Pyrkimyksenä on jatkaa päivityksiä vuoteen 2027 asti, jolloin puhelimeen saisi myös toistaiseksi spekulatiiviset Android 14:n ja 15:n.

Aika on poikkeuksellisen pitkä. Yleensä Android-puhelinten valmistajat lupaavat päivityksiä kolmeksi vuodeksi. Apple päivittää puhelimiaan pidempään, muttei tapaa antaa tiukkoja sitoumuksia.

Fairphone ei kuitenkaan ole uusien käyttöjärjestelmäversioiden suhteen erityisen nopea päivittäjä. Edellinen Fairphone on yhä Androidin 10-versiossa, vaikka 11-versio julkaistiin runsas vuosi sitten.

On mahdollista, että uudet Androidit tulevat puhelimeen vuosien viiveellä. Esimerkiksi vuonna 2025 Androidin viimeisimmän version voi olettaa olevan 16, jos Google jatkaa uusien versioiden tekemistä nykyisellä tahdilla.

Yhtiö pyrkii erottautumaan markkinoilla puhelinten vastuullisella tuotannolla, joskin alkuaikoinaan väitteet kohtasivat epäilyjä.

Fairphone 4:n pitäisi olla vastuullisempi, korjausystävällisempi ja sosiaalisesti reilummin valmistettu kuin yhtiön aiemmat puhelimet. Tiedotteen mukaan Fairphone 4 on ”jäteneutraali” älypuhelin, eli Fairphone kierrättää elektroniikkajätettä jokaista myytyä Fairphone 4:ää vastaavan määrän.

Fairphone on laajentanut luetteloaan reilusti hankituista materiaaleista ja niitä on nyt 14 käsittäen esimerkiksi kullan, alumiinin, volframin ja tinan. Samaan aikaan yhtiö tunnustaa (pdf), ettei näiden materiaalien hankkiminen 100-prosenttisesti kestävällä tavalla ole realistista.

Puhelimen suositushinta on 599 euroa, jota voi pitää verrattain korkeana. Esimerkiksi kiinalainen Xiaomi Mi 11i 5G voittaa teknisesti Fairphone 4:n monella osa-alueella, kuten suorittimen, työmuistin ja akun kapasiteetin suhteen, mutta sen suositushinta on sama 599 euroa kuin Fairphone 4:llä.

Tiedotteessa ei sanottu, onko valmistaja joutunut taistelemaan maailmanlaajuisen ja useiden puhelinten saatavuutta heikentävän sirupulan kanssa tai onko pula pakottanut joihinkin kompromisseihin komponenttien alkuperän valinnan kanssa. Yhtiö kertoi kuitenkin aiemmin sirupulan haitanneen edellisen version, Fairphone 3:n, saatavuutta.