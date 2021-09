Miten kiinalaisten puhelinten käy Suomessa? Näin kommentoivat operaattorit

Suomen operaattorikolmikko ottaa väitteet puhelinten tietoturvaongelmista vakavasti, mutta myynti jatkuu toistaiseksi normaalisti.

Liettua haluaa kansalaisten lopettavan kiinalaisten puhelimien ostamisen ja heittävän nykyiset kiinalaisluurit pois. IS Digitoday kysyi mietteitä Elisalta, DNA:lta ja Telialta. Kaikki kommentoivat tilannetta varoen.

– Olemme tämän tiedon suhteen mediassa julkaistujen varassa ja emme tässä yhteydessä pysty kommentoimaan asiaa tarkemmin. Kyberturvallisuuskeskus selvittää asiaa tarkemmin saamiensa tietoihin perustuen, Elisan turvallisuusjohtaja Jaakko Wallenius sanoo.

DNA korostaa tietoturvan olevan sille erittäin tärkeää, ja tilannetta tarkkaillaan pieteetillä.

– Olemme pyytäneet laitevalmistajalta selvityksen asiasta. Lisäksi odotamme viranomaisten kannanottoa aiheesta, DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko sanoo.

Elisa uskoo viranomaisten antavan tarkempia suosituksia, jos niihin on aihetta. Myös Telia sanoo kuuntelevansa viranomaisten linjauksia.

– Suhtaudumme julkisuudessa esiintyneisiin tietoihin vakavasti. Tässä vaiheessa tutustumme laitevalmistajien julkisiin kommentteihin ja selvityksiin asiassa, Timo Saxén Telian viestinnästä sanoo.

On oletettavaa, että asiakkaat kyselevät asiasta paljon. Kiinalaiset Xiaomi ja OnePlus ovat viimeisimpien myyntitilastojen perusteella suosittuja puhelinbrändejä Suomessa.

– Laitteisiin liittyvää uutisointia on paljon, ja kuten tässäkin tapauksessa näkemyksiä on sekä puolesta että vastaan. Mikäli tietoomme tulisi jotain sellaista, joka arviomme mukaan vaarantaa asiakkaidemme tietoturvaa tai muita määräyksiä, on selvää, että toimimme asiassa ja tiedotamme tästä asiakkaitamme, DNA:n Aavikko toteaa.

Elisa vakuuttaa myyvänsä turvallisia ja luotettavia laitteita ja selvittävänsä asian, jos laitteiden turvallisuuteen liittyviä epäilyjä nousee esiin.

Jos kuluttajat hylkäisivät toimivia laitteitaan massoittain, voi seurauksena olla turhaa elektroniikkajätettä. Telia toivoo asiakkaiden huolehtivan asianmukaisesti puhelinten kierrätyksestä, mikäli Liettuan kaltainen kehotus saisi asiakkaat vaihtamaan laitteitaan.

– Matkapuhelimen raaka-aineista pystytään nykykeinoin kierrättämään 98 prosenttia, joten vastuullinen kierrättäminen on todella tärkeää ympäristön kannalta, Saxén painottaa.

Myös Elisa korostaa, että käytöstä poistuvissa laitteissa on paljon kierrätyskelpoista materiaalia.

DNA:n mukaan yhä suurempi osa asiakkaista tuo vanhan puhelimensa kauppaan kierrätettäväksi puhelinta vaihtaessaan. Palautuneet laitteet menevät uudelleenkäyttöön, varaosiksi tai kierrätysmateriaaleiksi.