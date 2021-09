WhatsApp tekee muutoksen: Näin ylläpito näkee viestisi jatkossa

WhatsApp on tuomassa käyttäjille uuden tavan ilmoittaa sisällöstä, WABetaInfo kirjoittaa.

Facebookin omistama pikaviestin WhatsApp on rajoittamassa käyttäjin ilmiantoihin perustuvaa viestien näyttämistä palvelun moderaattoreille. Asiasta kertoo WABetaInfo.

Taustalla on WhatsAppin käytäntö lukea käyttäjien viestejä, jos heistä on tehty ilmoitus. Tällöin tekoäly käy ilmoitukset läpi ja välittää ne palvelun yli tuhannelle ihmismoderaattorille. Moderaattori on nähnyt keskustelun viisi viimeisintä viestiä valokuvineen ja videoineen asiayhteyden hahmottamiseksi.

Kyse ei varsinaisesti ole WhatsAppin viestien päästä päähän ulottuvan salauksen rikkomisesta, mutta käytäntö sotii yksityisen viestinnän lupausta vastaan. Asia herätti kummastusta alkukuusta, kun käytäntö tuotiin mediassa näkyvästi esille.

WABetaInfon näkemä muutos tarkoittaa, että käyttäjä voi kontaktin sijasta tehdä ilmoituksen myös yksittäisestä viestistä. Silloin vain tämä viesti menee tarkistukseen, uutispalvelu päättelee.

Uusi ilmoitustapa on toistaiseksi havaittu WhatsAppin iOS:n ja Androidin testiversioissa. Jos ja kun ominaisuus tavoittaa kaikki käyttäjät, sen löytää yksinkertaisesti valitsemalla jonkun keskustelussa olevan viestin. Silloin sovelluksen pitäisi esittää nappi viestin ilmoittamiseksi.

Kohusta huolimatta WhatsApp väittää edelleen verkkosivuillaan, ettei se pysty näkemään käyttäjien viestejä. Moderointiin päätyvien viestien osalta tämä ei pidä paikkaansa.