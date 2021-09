IPhone voi tulevaisuudessa auttaa esimerkiksi masennuksen tai autismin tunnistamisessa, The Wall Street Journal kirjoittaa.

Apple kehittää teknologiaa, jonka avulla iPhone voisi auttaa tunnistamaan masennusta ja kognition heikkenemistä. Asiasta maksumuurin takana kirjoittavan The Wall Street Journalin mukaan puhelimen antureilla voitaisiin seurata esimerkiksi kasvojen ilmeitä, liikkumista, fyysistä aktiivisuutta, unirytmiä ja kirjoittamista. Näistä toivotaan löytyvän digitaalisia signaaleja, joiden tunnistamiseen voidaan luoda luotettavia algoritmeja.

Yksi tutkimuksen osa-alue koskee autismia. WSJ:n näkemien asiakirjojen ja asiasta tietävien ihmisten mukaan Apple tekee Duke Universityn kanssa yhteistyötä kehittääkseen algoritmin, joka auttaisi tunnistamaan lapsuusiän autismia. Ajatuksena on tarkkailla iPhonen kameralla lapsen keskittymistä, eteen ja taaksepäin nojaamista ja muita seikkoja.

Varsinkin autismin etsiminen iPhonella on jo herättänyt vastalauseita. The Next Webin toimittaja Tristan Greene tuomitsee koko ajatuksen humpuukina.

– Autismia ei voi tunnistaa iPhonella. Sitä ei vaan voi, Greene kiteyttää ajatuksensa.

Greene korostaa autismin olevan liukuva skaala käsittäen laajan kirjon erilaisia ihmisiä. Sille ei ole olemassa testiä. Lisäksi kyseessä ei ole sairaus, ja monet autistiset ihmiset kokevat itsensä täysin terveiksi.

WSJ:n mukaan kyseisiä toimintoja ei välttämättä koskaan tuoda loppukäyttäjille. Lisäksi mahdolliset toiminnot saisivat elää vain iPhonessa paikallisesti. Kerättäviä tietoja ei siis lähetettäisi Applelle tai muualle internetiin käsiteltäväksi.