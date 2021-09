Näet Android-puhelimessa pian uudenlaisen ilmoituksen – tästä on kyse

Käyttämättömät sovellukset menettävät lupansa Android-puhelimissa. Nyt tämä muutos tavoittaa valtavan määrän uusia puhelimia.

Google laajentaa Android 11:ssä vuosi sitten esiteltyä toimintoa, joka poistaa käyttämättömiltä sovelluksilta niiden käyttöoikeuksia puhelimen toimintoihin. Kun sovellus on ollut käyttämättä muutaman kuukauden, se menettää tietyt sille myönnetyt luvat puhelimessa, ja asiasta annetaan ilmoitus käyttäjälle.

Tämä tarkoittaa sitä, että käyttämättä ollut sovellus ei pääsisi enää käsiksi laitteen kameraan, sijaintitietoihin, kalenteriin, tekstiviesteihin – tai mitä lupia sille ikinä onkaan myönnetty.

Googlen blogimerkinnän mukaan toiminto alkaa tavoittaa joulukuussa miljardeja vanhempia laitteita, joissa on Androidin versio 6:sta 10:een. Android 6.0 Marshmallow ilmestyi vuonna 2015. Toiminto tulee automaattisesti käyttöön ja sen odotetaan tavoittavan kaikki kyseiset laitteet maaliskuun loppuun 2022 mennessä.

Moniin uudempiin laitteisiin toiminto on jo tullut.

Kun Android kertoo lupien poistamisesta, se kertoo mitä on viety ja milloin sovellusta on viimeksi käytetty.

Mikäli sovellus otetaan uudelleen käyttöön ja luvat haluaa palauttaa, ne on laitettava päälle Androidin asetuksista käsin. Moni sovellus osaa myös pyytää lupaa itse.

Kyse on luvista, joita Google pitää vaarallisina ja joiden unohtamisesta voi koitua käyttäjälle erityistä harmia. Esimerkkeinä sijainnin seuraaminen, yhteystietojen käsittely ja viestien tai valokuvien näkeminen. Toiminnon on tarkoitus suojella käyttäjää tilanteessa, jossa puhelimessa voi olla kymmenittäin sovelluksia ja osa niistä jää pölyttymään taustalle lupineen kaikkineen.

Ei ole tavatonta, että asiallinen sovellus muuttuu haittaohjelmaksi esimerkiksi omistajaa vaihdettuaan. Muutoksen pitäisi suojella tällaisilta tapauksilta.

Googlen mukaan toiminto pätee sovelluksiin, jotka on suunnattu Android 11:lle. Käyttäjät voivat kuitenkin kytkeä toiminnon käsipelillä päälle sovelluksille, jotka on räätälöity aiemmille Androidin versioille. Asetusten kautta on mahdollista päättää, mitkä sovellukset ovat toiminnon piirissä.

Muutama kuukausi on verrattain epämääräinen aikamääre sille, koska sovellus katsotaan toimettomaksi. Google selitti The Registerille, että ilmaisu on tarkoituksella hämärä, jotta toiminnon väärinkäyttö olisi vaikeampaa.