Onko sinulla vanha puhelin? WhatsApp voi kohta lakata toimimasta

WhatsApp lopettaa tuen vanhoilta Androidin ja iOS:n versioilta. Käyttäjiä varoitetaan ensin.

Facebookin WhatsApp-pikaviestin karsii tukea vanhoilta laitteilta. Tukiartikkelin mukaan Androidin ammoisen 4.0 Ice Cream Sandwichin viimeinen versio 4.0.4 menettää tuen marraskuun alusta lukien tänä vuonna.

Kyse on vanhoista laitteista, joita ei ole enää käytössä paljon. Androidin versio 4.0.4 julkaistiin vuonna 2012. WhatsAppin edustaja kuvailee käyttäjämäärää hyvin pieneksi.

Ottaen kuitenkin huomioon WhatsAppin yli kahden miljardin käyttäjän määrän, joukkoon mahtunee useita käyttäjiä, joita uhkaa nyt palvelun menettäminen. Heitä uhkaavat myös lukuisat tietoturvaongelmat, koska näin vanhat laitteet ovat alttiita monille uudemmista laitteista korjatuille haavoittuvuuksille.

WhatsAppin lehdistösuhteista Suomessa vastaavan asiantuntijan mukaan käyttäjät saavat lopetuksesta varoituksen.

– Kyseistä käyttöjärjestelmää hyödyntävät, joita on hyvin pieni määrä, voivat jatkaa WhatsAppin käyttöä 1. marraskuuta 2021 asti. Ennen kuin WhatsApp lopettaa Android OS 4.0.4:n tukemisen, he lähettävät kyseiselle käyttäjäryhmälle useita sovelluksen sisäisiä ilmoituksia, joiden kautta pääsee lukemaan lisää WhatsAppin käytön jatkamisesta, IS Digitodaylle kerrottiin.

Maailmalla on paikoin uutisoitu, että WhatsApp lopettaa marraskuun alussa tuen myös iOS 9:lle. Toisaalta vaatimus iOS 10:stä on mainittu jo ainakin maaliskuusta lukien WhatsAppin tukiartikkelissa. Se tarkoittaa, että WhatsApp ei enää tue iOS 9:ää uusien sovelluspäivitysten yhteydessä, vaikka muuten sitä on voinut vielä käyttää. Marraskuun alussa ei kuitenkaan tapahdu mitään.

– Kyseistä käyttöjärjestelmää hyödyntäviä on hyvin pieni määrä, ja he voivat jatkaa iOS 9:n käyttöä 16. helmikuuta 2022 asti. WhatsApp tarjoaa käyttäjille pitkän muistutteluajan käyttöjärjestelmän päivittämisestä, jotta he voivat jatkaa WhatsAppin käyttöä, WhatsAppiln suunnasta kerrotaan.

Käyttäjien tulee joko päivittää tuettuun laitteeseen tai Androidin/iOS:n versioon tai ottaa chattihistoriansa talteen ennen takarajaa. Muutoksella WhatsApp vapauttaa voimavaroja uusien ja kasvavien käyttöjärjestelmien tukemiseen.

WhatsApp kertoo tarkastelevansa säännöllisesti vanhenevia laitteita ja ohjelmistoja ja vetävänsä ajoittain tuen kaikista vanhimmilta järjestelmiltä, joilla on vähiten käyttäjiä. Tämä heijastelee ihmisten jatkuvasti muuttuvia tapoja käyttää laitteitaan.