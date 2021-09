Tässä ovat uudet iPhonet – analyytikko ennustaa Applelle Nokian kohtaloa

Apple julkisti eilen iPhone 13:t ja muita uusia laitteita. Analyytikon mukaan yhtiön pitkän aikavälin näkymät eivät kuitenkaan näytä hyviltä.

Apple julkisti eilisiltana Suomen aikaa uudet iPhone 13:t sekä muita uusia tuotteita.

IPhoneja nähtiin odotetusti neljä kappaletta: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro ja iPhone 13 Pro Max. Uudistukset olivat maltillisia, ja ne olivat pääosin nopeampia suorittimia, parempia kameroita ja lisää akkukestoa.

Näytöltään ja kameroiltaan paremmin varustellut Pro-mallit saivat 120 hertsin virkistystaajuuteen pystyvät näytöt sekä uuden A15-suorittimen. Kameroita on kolme, ja ne pystyvät parhaimmillaan kolminkertaiseen optiseen zoomiin. Perus-Pron näyttö on kooltaan 6,1 tuumaa ja Pro Maxin 6,7 tuumaa. Tallennustilaa saa halutessaan peräti teratavun.

Pro-iPhonet maksavat 1179–1759 euroa. Hintavimpia ovat Pro Maxit, joiden hinta vaihtelee 1279 ja 1859 euron välillä.

Perus-iPhonet saivat myös A15-suorittimen, minkä lisäksi ne ovat IP68-tasolla veden- ja pölynkestäviä. Suorittimet eivät ole kuitenkaan aivan yhtä tehokkaita kuin Pro-sarjassa. IPhone 13:t maksavat Suomessa 929–1379 euroa, Minit maksavat 829–1179 euroa.

IPad Mini on tilaisuuden suurin yllätys. Siitä kertoi Applen Katie McDonald.

Tablettipuolella nähtiin uusi iPad ja iPad Mini. Edellinen on kevyt päivitys, jossa etukameran tarkkuutta on lisätty ja suorittimeksi on vaihdettu kahden vuoden takainen Applen A13-siru. IPad Mini puolestaan koki suurempia uudistuksia: se on muotoiltu uudelleen, näyttö on aiempaa suurempi 8,3 tuumaa (aiemmin 7,9”), siinä on usb-c-portti ja merkittävästi aiempaa enemmän suorituskykyä. Myöhemmin luvassa on myös 5g-malli.

Mini-tablettiversioiden hinnat vaihtelevat 569 eurosta 909 euroon. IPad (2021) maksaa versiosta riippuen 399–709 euroa.

Apple julkaisi myös Apple Watch 7 -älykellot. Niiden näytöt ovat aiempaa suurempia kutistettujen reunusten myötä, minkä lisäksi niiden luvataan olevan aiempaa kestävämpiä sekä pölytiiviitä. Myös lataustehoa on kasvatettu.

Analyytikkojen reaktiot julkistuksiin olivat ristiriitaisia.

CCI Insightsin analyytikko Ben Wood kuvaili Applen uudistuksia ”ei mullistaviksi, mutta epäilemättä hintansa arvoiseksi päivitykseksi nykyisille Apple-käyttäjille”.

Radio Free Mobile -tutkimusyhtiötä vetävän analyytikko Richard Windsorin mukaan Apple ei ottanut julkaisussa riskejä, mutta niitä on tulevaisuudessa runsaasti.

– Tuotteet saivat vain minimaalisia parannuksia, mikä ei uskoakseni pane asiakkaita uusimaan vuoden tai jopa kahden ikäisiä laitteitaan kiireellä, Windsor kirjoittaa.

Hän kuitenkin näki, että Applea uhkaa tulevaisuudessa suuri vaara. Se liittyy älypuhelimien jälkeiseen aikakauteen, jolloin puettavien laitteiden tai muun teknologian uskotaan ottavan puhelimien paikan.

– Riskejä ei otettu, mutta päivitykset pitivät Applen mukana lippulaivakisassa. Tämä ajattelutapa tuhoaa yhtiön, kun suuri siirtymä älypuhelimista pois tapahtuu. Apple ei uskalla riskeerata nykyistä bisnestään keskittyäkseen uuteen ja on siksi vaarassa kokea Nokian kohtalon.

Windsorin mukaan ”suuri johtaja” voisi estää tämän, mutta hän kuvailee Applen nykyistä toimitusjohtajaa Tim Cookia ”talonmieheksi, joka seurasi Steve Jobsia”.

IPhone 13:n kameroiden sijoittelu on muuttunut, mikä kävi ilmi Kaiann Drancen esitellessä puhelimia.

Apple kertoi myös alkavansa jaella uutta iOS15-käyttöjärjestelmäversiota 20. syyskuuta. Tämän saavat myös vanhempien iPhonejen omistajat.

Sitä Apple markkinoi muun muassa synkronoiduilla video- ja musiikkistriimeillä, joita voi katsella yhdessä kaverien kanssa FaceTimessa. Uudistuksiin kuuluu myös puhelimien tilaääni. Uusi jaettu kanssasi -ominaisuus tekee sisältöjen jakamisesta helpompaa. Kun käyttäjälle jaetaan esimerkiksi kuvanippu, se ilmestyy näkyviin heti kuvasovellukseen, eikä vastaamista vartenkaan tarvitse siirtyä viestisovellukseen. Päivityksen myötä tulee myös uusia memojeja eli käyttäjästään räätälöityjä animoituja emojeita.

Puhelimen voi laittaa myös keskittymistilaan, jolloin yhteydenottajat näkevät käyttäjän olevan esimerkiksi ajamassa tai kuntoilemassa. Myös Apple Maps ja Safari ovat kokeneet uudistuksia. Kamera osaa myös tunnistaa valokuvissa olevia tekstejä ja kääntää niitä tai vaikka soittaa kyltissä olevaan puhelinnumeroon.

Myös yksityisyyspuolella on tehty tärkeä uudistus: puhelin osaa kertoa, miten sovellukset käyttävät pyytämiään käyttöoikeuksia ja mihin ulkoisiin nettipalveluihin ne ovat yhteydessä.