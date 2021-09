Googlen hakupalkkiin tullut symboli aiheuttaa vaikeuksia. Siitä voi kuitenkin olla myös iloa.

Googlen Android-puhelimissa yleisesti kotiruudulla oleva hakupalkki on voinut sinullakin saada uuden symbolin. Kyseessä on kameran näköinen painike, josta pääsee suoraan Google Lens -toimintoon.

Google Lens ei sinänsä ole uusi asia. Se on työkalu, jolla voi esimerkiksi tunnistaa arjen esineitä ja tekstiä käyttämällä hyväksi puhelimen kameraa ja Googlen tekoälyä.

Lue lisää: Android-puhelimesi kamera saattaa osata hämmästyttävän tempun – kokeile itse

Symbolin ilmestyminen hakupalkkiin on entistä nopeampi tapa päästä käsiksi toimintoon. Samalla se on aiheuttanut joillekin ongelmia. Aikaisemmin symbolin paikalla oli mikrofonin kuva puhehaun käynnistämiseksi. Nyt mikrofoni on siirtynyt pykälän verran vasemmalle. Tämän seurauksena jotkut käyttäjät sohivat vahingossa auki Lensin, kun tarkoitus oli käynnistää mikrofoni.

Mikrofoni on siirtynyt hieman vasemmalle muutoksen seurauksena. Kuvakaappaus.

– Se saa minut hulluksi, koska käytän mikrofonia koko ajan, mutta Lensin ilmestymisen jälkeen painan sitä jatkuvasti vahingossa. Haluan vain päästä siitä eroon. Auttakaa, pyydän, vetoaa nimimerkki Lisa OD Googlen tukipalstalla.

Tilanteeseen ei näytä olevan helppoa ratkaisua, eikä allekirjoittanut keksinyt keinoa symbolin poistolle omasta Xiaomistaan. Jotkut ehdotetut ratkaisut saattavat olla vanhentuneita tai niillä voi olla sellaisia sivuvaikutuksia, ettei niitä uskalla tässä suositella.

Tukipalstan keskustelun perusteella voi olla, että ainakin joissakin puhelinmalleissa toimivaa ratkaisua saa kenties vielä odottaa.