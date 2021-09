Urkkiminen vaikeutuu – WhatsAppiin tärkeä parannus

WhatsApp tekee yksityisyyden säätämisestä joustavampaa, WABetaInfo kertoo.

Facebookin WhatsApp-pikaviestin koskee ensimmäistä kertaa vuosiin kolmeen asetukseen, joilla käyttäjät voivat säätää yksityisyyttänsä.

WABetaInfo näki iOS-alustan testiversiossa muutoksen, joka koskee Viimeksi paikalla -asetusta, profiilikuvaa ja Tietoja minusta -sivua. Tähän asti niitä kaikkia on ollut mahdollista säätää verrattain kankeasti, ja vaihtoehdot ovat olleet "kaikille", "vain yhteystiedoille" ja "ei kenellekään".

Esimerkiksi Viimeksi paikalla -asetus, jolla voi säätää omaa näkyvyyttään muille käyttäjille, on nyt saamassa uuden valinnan vanhojen rinnalle. Jos käyttäjä on halunnut estää näkyvyytensä tietylle kontaktille, on hänen ollut pakko piilottaa itsensä kaikilta. Uusi asetus sallii näkyvyyden piilottamisen valituilta kontakteilta. Sama muutos on tulossa myös profiilikuvaan ja Tietoja minusta -sivulle sekä iOS:ssä että Androidissa.

Muutoksesta olisi iloa esimerkiksi nettistalkkaamisen eli sähköisen seuraamisen ja vainoamisen estämisessä. Se antaisi mahdollisuuden rajata näkyvyys esimerkiksi mustasukkaisilta entisiltä kumppaneilta.

Kuten tavallista, ei muutoksen aikataulusta ole tarkkaa tietoa, ja WhatsApp saattaa vielä tehdä suunnitelmiinsa muutoksia.

Mitä tulee tietosuojaan noin yleisemmin, WhatsAppilla ei ole ollut helppoa viime aikoina. Irlannin tietosuojaviranomainen määräsi WhatsAppille juuri 225 miljoonan euron sakon Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen eli gdpr:n rikkomisesta. WhatsApp on päätöksestä eri mieltä ja valittaa siitä.

Päätös ei liity erilliseen kiistelyyn WhatsAppin tänä vuonna esittelemistä uusista käyttöehdoista, joiden vaikutukset jäävät tosin Euroopassa vähäisiksi.

WhatsApp on maailman käytetyin pikaviestin, mutta yksi merkittävä kilpailija Telegram saavutti juuri tärkeän rajapyykin, kun sen lataukset ylittivät miljardin rajan. Samalla Telegramiin esiteltiin uusia ominaisuuksia.