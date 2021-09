Sadat tuhannet hylänneet Koronavilkun – tämän takia sitä kannattaa yhä käyttää

Koronavilkusta saattaa nykytilanteessa olla entistäkin enemmän hyötyä.

Koronan tartuntaketjujen katkaisemiseen suunniteltu Koronavilkku-sovellus täytti tiistaina yhden vuoden. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kannustaa suomalaisia jatkamaan sovelluksen käyttöä ja tarvittaessa asentamaan sen uudelleen. Syy on se, että yhteiskunnan avautuessa rokotusten myötä sovellus voi olla entistä hyödyllisempi:

Vaikka epidemian tilanne on muuttunut paljon sovelluksen elinkaaren aikana, Koronavilkku kannattaa edelleen pitää aktiivisena. Kun rokotukset edistyvät hyvällä vauhdilla ja yhteiskunta avautuu vähitellen, lisääntyvät myös tuntemattomien ihmisten kohtaamiset eri tilanteissa.

THL muistuttaa Koronavilkun auttavan tunnistamaan oman mahdollisen altistumisen tilanteissa, joissa on kohdannut tuntemattomia ihmisiä.

Näissä tilanteissa altistuneita ei voida tavoittaa tavanomaisella tartunnanjäljitystyöllä. Mitä useammalla ihmisellä on Koronavilkku aktiivisena puhelimessa, sitä tehokkaammin sovellus toimii.

Parhaimmillaan sovelluksella on ollut yli kaksi miljoonaa aktiivista käyttäjää, mutta suuri osa heistä on luopunut siitä viime aikoina. Heinäkuussa kävi ilmi, että jopa 700 000 käyttäjää on poistanut sovelluksen puhelimestaan.

THL:n mukaan Koronavilkusta hyötyvät erityisesti nuoret, joiden rokotekattavuus ei ole vielä ehtinyt yhtä hyvälle tasolle kuin vanhemmilla ikäryhmillä. Rokotus suojaa koronalta, mutta ei täysin poista tartunnan saamisen tai tartuttamisen riskiä. Siksi täysin rokotettujenkaan ei kannata lopettaa Koronavilkun käyttöä, viranomainen katsoo.