Oli aikaisemmin ylpeilyn aihe – nuoret hylkäsivät tämän puhelimen ominaisuuden

”Mykistyssukupolven” mielestä kännykän äänteleminen julkisella paikalla on noloa.

Nuorten kännykänkäytössä on tapahtunut merkittävä muutos. Soittoäänien lataaminen on jäämässä menneisyyteen, ja puhelimen soimisesta julkisessa tilanteessa on tulossa noloa, kertoo The Telegraph (maksumuurin takana).

Taustalla on trendi, jossa soittoäänien lataaminen Britanniassa on vähentynyt jyrkästi. Nuoret ovat tottuneet pitämään puhelimiaan hiljaisella tai värinällä. Telealan regulaattori Ofcom kutsui selvityksessään 16–24-vuotiaita ”mykistyssukupolveksi” (generation mute). Nuoret suosivat pikaviestittelyä äänipuheluiden sijaan. Japanissa muutos on jo tapahtunut, ja siellä kännykän soimista julkisella paikalla pidetään nolona.

Telegraphin haastattelemien analyytikoiden mukaan nuoret kokevat pikaviestittelyn yksityisemmäksi kuin äänipuhelut, joita kuka tahansa voi kuunnella vierestä. Muita syitä muutokseen ovat hiljaisesti puheluista värisemällä hälyttävien älykellojen ja -rannekkeiden lisääntyminen sekä tottumukseksi muodostuva koulussa tapahtuva hiljainen kännykän käyttö.

Soittoäänet olivat vuosituhannen vaihteen molemmin puolin kukoistava bisnes. Jopa siinä määrin, että soittoäänien kauppa oli sekä teleoperaattoreille että musiikintekijöille kukoistava bisnes, ja uniikit soittoäänet olivat ylpeilyn aiheita.

Jo vuonna 2006 kännykän käyttöä yritettiin piilotella koulussa soittoäänellä, jota opettajan ei ollut tarkoitus kuulla.

