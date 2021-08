Google Maps pyytää lupaa asiaan, jota se on tehnyt vuosi­kaudet – jos et hyväksy, navigointi rampautuu

Google Mapsin esittämä ilmoitus pyytää lupaa navigointitietojen jakamiseen, 9to5Google kertoo. Ilmoituksen ohittaminen tuo navigointiin ongelmia.

Googlen Maps-karttapalvelu esittää Androidissa ja iOS:ssä uutta ilmoitusta, joka koskee navigointitietojen joukkoistamista (crowdsourcing). 9to5Googlen mukaan Google kertoo keräävänsä käyttäjiltä esimerkiksi sijainti- ja reittitietoja antaakseen muun muassa ajantasaista tietoa liikenteestä kuten ruuhkista.

Kyse ei ole varsinaisesti uudesta asiasta, vaan vanhan käytännön näkyväksi tekemisestä. Karttaohjelmistot nimittäin keräävät käyttäjiensä liikkeistä koko ajan tietoja ja lähettävät niitä eteenpäin.

Tietoja käytetään esimerkiksi liikenneruuhkien tunnistamiseen ja liikenteen ohjaamiseen vaihtoehtoisille reiteille.

Ilmoitus voi esiintyä, kun navigointiruudussa painaa Aloita-nappia. Ilmoituksen voi joko peruuttaa tai hyväksyä painamalla Start-nappia. Peruuttaminen estää Googlea tarjoamasta koneellisesti puhuttuja reittiohjeita. Vain tekstipohjaiset ohjeet ovat saatavilla.

Ilmoituksen hyväksyminen ei päästä Googlea käsiksi uusiin tietoihin. Se antaa kuitenkin mahdollisuuden irtautua tästä tietojenkeruusta.

Ilmoitus on vasta alkanut näkyä Androidissa ja iOS:ssä. IS Digitoday testasi asiaa Android-puhelimessa Mapsin ajan tasalla olevalla versiolla, eikä nähnyt lupapyyntöä. On mahdollista, että ilmoitus saapuu Suomeen viiveellä.

Karttaohjelmistojen tiedonkeruuta voi käyttää myös pilailuun tai taiteeseen. Berliiniläinen taiteilija veti viime vuonna kärryssä 99 puhelinta, joilla hän loi Googlen karttapalveluun ruuhkan.

