25 vuotta sitten Nokia julkaisi laitteen, joka järisytti maailmaa

Communicator oli älypuhelimien virstanpylväs ja alan standardi vuosien ajan.

Älypuhelimien maailma muuttui pysyvästi 25 vuotta sitten, kun Nokia julkaisi ensimmäisen Communicator 9000 -puhelimensa Saksan Hannoverissa järjestetyillä Cebit-messuilla. Ensimmäinen Communicator näki päivänvalon 15.8.1996.

Tarkasti ottaen kyse ei ollut älypuhelimesta, sillä sanaa ei ollut tuolloin vielä edes keksitty.

Communicator, lempinimiltään yleensä Komukka tai Kommari, määritteli älypuhelimen käsitteen aina iPhonen julkaisuun asti vuonna 2007.

Älypuhelin oli siis vuosikausien ajan tarvittaessa käännettävä ja avattava, qwerty-näppäimistöllä käytettävä möhkäle. Samalla puhelimella onnistui ensimmäistä kertaa kunnolla tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, surffaaminen, sähköpostien hoitaminen ja faksien lähettäminen, sillä 4,5-tuumainen 640 x 200 kuvapisteen nestekidenäyttö oli näihin riittävä.

Ensimmäinen Communicator oli varustettu GEOS V3.0 -käyttöjärjestelmällä, joka vaihtui myöhemmissä malleissa Nokian suosimaan Symbianiin. Viimeinen Communicator-malli oli vuonna 2007 julkaistu E90.

Ensimmäinen Communicator oli tämän päivän mittapuulla vaatimaton, sillä sitä pyöritti 33 megahertsin suoritin ja se sisälsi 8 megatavua keskusmuistia ja 9600 bitin modeemin. Laitteella oli painoa melkein 400 grammaa, ja sen hintalappu oli lähellä 10 000 markkaa.

Communicatorin paluu on ollut huhuissa silloin tällöin, sillä Nokia-puhelimia valmistava HMD Global on julkaissut useita uusioversioita vanhoista puhelimista. Näistä viimeisin on heinäkuun lopussa lanseerattu Nokia 6310.

” Paras puhelimeni ikinä.

Digitodayn viiden vuoden takainen retrojuttu poiki monia lämpimiä kommentteja laitteen käyttäjiltä.

Vuonna 2004 julkaistussa Communicator 9500:ssä oli tuolloin wlaniksi kutsuttu wifi-verkkotuki.

– 9210i on edelleen käytössä, mutta ei puheluihin, vaan loistavana kalenterina. En ole vastaavaa muista puhelinmalleista löytänyt. Yllättäen akkukin vain kestää, kestää ja kestää... Ja kyllä aikanaan käytin kommaria jopa pankkipalveluihin, hyvin toimi, vaikka tietysti hitaahko olikin. Mutta pankkien sivut oli tuohon aikaan tietysti sovitettu hitaisiin yhteyksiin sopiviksi, muisteli Ferro1945.

– Kaikki mallit oli itellä omassa käytössä kun liikuin pitkin Eurooppaa ja Suomea. Hyvä malli ja nopea kirjoittaa viestit ja vastailla sähköposteihin. Kaipaan oikeita näppäimiä, nämä virtuaalinäppäimistöt on niin tunnottomia. Silloin puhelimet oli vielä puhelimia eikä samanlaisia muovilätkiä jokaisen kädessä, kirjoitti Jari.

– Paras puhelimeni ikinä. Mikään tämän päivän älylaitteista ei ole kyennyt lähellekään samaan. Tuolla kommunistilla tuli kirjoiteltua mm. opinnäytetyö kokonaisuudessaan, kun en omistanut tietokonetta. Samaten kaikki tärkeät sähköiset asiakirjat olivat kirjaimellisesti käden ulottuvilla. Etukannen näppäimistöllä pystyi nokiamaiseen tapaan kirjoittamaan tekstiviestin taskusta puhelinta katsomatta. Tarvittaessa qwerty-näppäimistöllä pystyi hämmästyttävään kirjoitusnopeuteen ilman virhelyöntejä, mikä on kosketusnäytöllä utopiaa, totesi Hiplailuun kyllästynyt.

– Communicator 9300 on ollut ehdottomasti paras kännykkä , jonka olen omistanut. Toimintavarma, kestävä ja mikä parasta, oikea näppäimistö. Kamera siitä puuttui, mutta siihen aikaan sitä ei osannut kaivata, kommentoi Communicator on paras.

– Työpuhelimena oli aina uusin commari. Se oli aina state of art vaikkakin heikkoutena huono ohjelmisto. Mutta jotain vastaavaa maailma nyt tarvitsisi, nämä nykyiset älypuhelimet ovat jo ihan liian "taviksia", oli sitten Samppaa tai Omppua, sanaili Leading Edge Designer.

Moni koki Communicatorin suurimmaksi puutteeksi värinähälytyksen puuttumisen. Aikansa paraskaan ei ollut aivan täydellinen.

