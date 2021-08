Messenger-puhelut voi pian käydä salassa – älä silti luule viestittelyn olevan yksityistä

Facebook parantaa Messengerin salausta. Tavallisia tekstikeskusteluja ei kuitenkaan automaattisesti salata päästä päähän.

Messenger on Facebookin toinen iso pikaviestin WhatsAppin ohella. Niin ikään yhtiön omistama Instagram mahdollistaa myös yksityisviestinnän.

Facebook tuo mahdollisuuden ottaa käyttöön Messenger-pikaviestimen ääni- ja videopuheluihin päästä päähän -salauksen, yhtiö kertoo verkkosivuillaan. Tämä tarkoittaa sitä, että keskustelun välissä olevat kolmannet osapuolet eivät voi salakuunnella keskustelua. Ei edes ne välittävä Facebook itse, sillä keskustelut salataan ja avataan keskustelun osapuolten puhelimella.

Ominaisuus ei tule automaattisesti käyttöön, vaan se on itse aktivoitava.

Parannus lisää merkittävästi puheluiden yksityisyyttä, mutta saattaa antaa sen harhaluulon, että myös tekstipohjaiset Messenger-keskustelut ovat yksityisiä. Näin ei ole, sillä Facebookilla on nykyisellään pääsy Messengerin chat-keskustelujen sisältöön.

Täysin salatut tekstichatit ovat mahdollisia ottamalla käyttöön salattu keskustelutila. Tällaiset keskustelut ovat kuitenkin luettavissa vain niillä laitteilla, joilla ne on käyty. Tietokoneella käytyä salaista keskustelua ei saa auki puhelimella.

Puhelimessa salattu keskustelutila otetaan käyttöön menemällä Messenger-sovelluksessa haluttuun keskusteluun, valitsemalla i-symboli oikeasta ylänurkasta ja sen jälkeen valitsemalla ”siirry salaiseen keskusteluun”.

Muutosten yhteydessä Facebook lisäsi Messengerin salattuihin keskusteluihin mahdollisuuden käyttää katoavia valokuvia. Näiden katoamisaika voi vaihdella 5 sekunnin ja 24 tunnin välillä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että katoavasta kuvastakin on mahdollisuus ottaa kopio ottamalla kuvakaappaus tai valokuva puhelimen ruudulta.

Messengeriin on tulossa lähiaikoina myös mahdollisuus täysin salattuihin ryhmäviesteihin ja -puheluihin. Instagramissa puolestaan aloitetaan lähiaikoina mahdollisuus salattuihin kahdenkeskisiin keskusteluihin sekä äänipuheluihin.

Niin ikään Facebookin omistamassa WhatsApp-pikaviestimessä myös tekstipohjainen viestintä on täysin salattua.

Pikaviestimien salaus on kuuma poliittinen kysymys, ja Facebook sanoo puolustavansa viestinnän luottamuksellisuutta. Samaan aikaan The Information -lehti kertoi Facebookin tutkivan keinoa lukea käyttäjiensä salattua viestintää voidakseen kohdentaa mainontaa. Yhtiö on kiistänyt väitteen.