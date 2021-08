Nyt WhatsAppissa: Kertakatselun jälkeen tuhoutuvat kuvat ja videot

Uusi toiminto laajentaa käyttäjien mahdollisuuksia lähettää itsestään katoavaa sisältöä.

WhatsAppissa voi nyt lähettää valokuvia ja videoita, jotka katoavat avaamisen jälkeen. Kyseessä on View Once -toiminto, jonka tuloa on osattu odottaa jo jonkin aikaa.

Lue lisää: Näy kerran ja tuhoudu: WhatsApp-uudistuksesta lisää tietoa

Vastaanottaja voi avata lähettämäsi valokuvan tai videon yhden kerran, minkä jälkeen ne katoavat chatista. Lähettäjä saa kuittauksen median katsomisesta, kun vastaanottaja on avannut sen. Toiminnon voi laittaa päälle kuvatekstikentän oikeassa reunassa olevasta 1:stä, jota kehystää osin katkoviivainen ympyrä.

Facebookin omistama pikaviestin kertoi uutuudesta Twitterissä. WhatsAppin mukaan muutos antaa käyttäjälle enemmän valtaa chattien yksityisyydestä.

Yksityisyydellä on kuitenkin edelleen puutteensa esimerkiksi sen takia, ettei WhatsApp anna ilmoitusta, jos vastaanottaja ottaa kuvista tai videoista ruutukaappauksia ennen niiden katoamista.

Esimerkiksi kilpaileva Telegram pyrkii antamaan varoituksia ruutukaappauksista, joskin Androidissa se on iOS:ää vaikeampaa.

Vastaanottaja saattaa myös ennättää tallentaa kuvat ja videot esimerkiksi toisen puhelimen kameralla.

WhatsAppin mukaan toiminto leviää parhaillaan sekä sovelluksen Android- että iOS-versioon. Käyttäjän kannattaa varmistaa, että sovellus on ajan tasalla.

Jo aiemmin WhasAppissa on voinut lähettää itsestään tuhoutuvia viestejä. Luultavasti eniten odotettu ja vielä tuloillaan oleva uudistus koskee WhatsAppin käyttöä usealla laitteella yhtä aikaa.