OnePlus esitteli Nord 2 5g -puhelimen – kilpailijat ovat jo kaupoissa

OnePlus julkaisi uutuuden suosittuun 5g-puhelinten luokkaan.

OnePlus on julkistanut uuden Android-puhelimen Nord-mallistoon. Yhtiön mukaan uusi OnePlus Nord 2 5g on päivitys ensimmäiseen Nord-malliin, ja parannuksia on tullut esimerkiksi kameraan, suorituskykyyn kuin lataukseen.

OnePlussan Nord-mallisto on ollut Suomessa suosittu. Esimerkiksi Elisa-operaattorin myyntilistojen 15 myydyimmän puhelimen joukossa oli neljä OnePlus Nord -mallia, joista OnePlus Nord N10 5g oli myyntitilaston kärjessä. Tosin lähes kaikki muut kärjen puhelimet olivatkin Samsung- tai iPhone-merkkisiä.

OnePlus Nord 2 5g -puhelimessa on kolmoiskamera 50 megapikselin pääkameralla ja optisella kuvanvakaajalla ja Warp Charge 65W -pikalataus, joka valmistajan mukaan lataa puhelimen 4500 mAh akun tyhjästä täyteen reilussa puolessa tunnissa.

Puhelimessa on 6,43 tuuman Fluid Amoled -näyttö 90 Hz virkistystaajuudella.

OnePlus käyttää uudessa mallissa ensimmäistä kertaa MediaTekin prosessoria, eli Dimensity 1200 AI -mallia.

Puhelimesta on kaksi erihintaista versiota. Noin 400 euron hintaisessa mallissa on 8 gigatavua ram-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa. 500 euroa maksavassa versiossa ram-muistia on 12 gigatavua ja tallennustilaa 256 gigatavua.

Halvemman mallin kanssa samassa hintaluokassa kilpailee esimerkiksi Samsungin A52 5g-malli, jossa on 64 megapikselin kamera optisella kuvanvakaajalla. Laitteen 6,5 tuumaisen näytön virkistystaajuus taas on 120 Hz.

Samassa hintaluokassa kilpailevat myös Nokia X20 5g sekä Huawei P40 Lite 5g. Molemmista löytyy muun muassa 64 megapikselin kamera sekä 128 gigatavun tallennustila.