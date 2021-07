Google Maps kertoo uuden tiedon – hyvä tarkistaa, kun liikut julkisilla

Google Maps arvioi, kuinka paljon ihmisiä bussissa tai vaikka raitiovaunussa on. Myös Suomessa.

Google kertoo laajennuksesta Maps-karttapalveluunsa. Aiemmin rajallisesti esitetyt arviot joukkoliikenteen tungoksesta ulottuvat nyt sataan eri maahan ja kattavat yli 10 000 joukkoliikenteen virastoa.

Maps näyttää nyt arvion siitä, onko reitillä käytetty bussi, juna tai vaikka raitiovaunu tyhjillään, täynnä tai jotain siltä väliltä. IS Digitodayn testissä uudistus toimi satunnaisesti testatuilla reiteillä Helsingin, Lohjan, Vaasan ja Oulun seudulla. Oletettavasti arviot ovat siis käytettävissä laajasti muuallakin Suomessa.

Junassa ei pitäisi olla liikaa tungosta.

Tulokset eivät välttämättä ole vielä tarkkoja. Googlen mukaan arviot perustuvat tekoälyyn, käyttäjien kertomaan tilanteeseen ja historiallisiin trendeihin. Ei ole tiedossa, kauanko Google on kerännyt tietoja esimerkiksi Helsingin seudun liikenteestä. Jos käyttäjät eivät raportoi matkustajamäärästä ja historiatiedot ovat vajavaisia, saattavat arviot olla aluksi vähän sinne päin.

Löydät ennusteet tekemällä ensin itsellesi reitin paikasta A paikkaan B ja sitten valitsemalla ylhäältä junan symbolin saadaksesi joukkoliikenteen reittiohjeet. Valitse joku ehdotetuista reiteistä ja saat yksityiskohtaisen matkaohjeen etappi kerrallaan.

Tässä näkymässä on uutena kohtana osio Millaista kyydissä on? Sen alla on arvio tilanteesta ja voit itse vaikuttaa siihen painamalla arviota ja valitsemalla yhden viidestä vaihtoehdosta. Googlen mukaan henkilötietosi eivät tällöin näy muille, mutta ”lähettämäsi sisältö näkyy nimettömänä matkustajien auttamiseksi”.

Voit kertoa Mapsille, kuinka ruuhkaista joukkoliikennevälineessä on. Kuvakaappaus.

Tiedot olivat saatavilla sekä Mapsin Android- että iOS-versiossa. Jos et näe tietoja, varmista että sovelluksesi on ajan tasalla.

New Yorkissa ja Sydneyssä Maps testaa matkustajamäärien esittämistä jopa vaunukohtaisesti. Tämän ominaisuuden tulosta Suomeen ei ole aikataulua.

Toinen uusi ominaisuus löytyy Mapsin aikajanasta. Näpäytä oikean yläkulman profiilikuvaasi, ja valitse Aikajanasi. Hieman oudosti nimetty välilehti Vinkit esittää historiatietoja tehdyistä matkoistasi eritellen, millä tavalla liikuit ja kuinka paljon.

Aikajanan historiatiedot olivat paikoin outoja. Kuvakaappaus

Tietojen luotettavuus on hieman kyseenalainen. Joku on mystisesti pyöräillyt 16 kilometriä heinäkuussa. Ei ainakaan allekirjoittanut, joka ei edes omista polkupyörää.