Android-puhelimiin uusi varoitus – voi pelastaa henkiä

Puhelimesi voi pian saada uuden toiminnon, joka voi estää joutumasta vaaratilanteeseen. Asiasta kertoo XDA Developers.

Puhelimen liika tuijotus on vaaraksi jalankulkijalle.

Googlen Android-puhelimissa oleva Digitaalinen hyvinvointi -sovellus päivittyy. Sovellus saa namiskan, joka on tarkoitettu suojelemaan puhelin kädessä käveleviä. Tämä on tyypillinen tapa, jolla käyttäjä ajautuu vaaratilanteisiin esimerkiksi astuessaan epähuomiossa punaisia päin.

XDA Developersin mukaan alun perin viime marraskuussa havaittu toiminto nimeltä Heads up, vapaasti suomennettuna Katso eteesi, on nyt leviämässä entistä useampaan puhelimeen saavuttuaan ensin Googlen Pixel-puhelimiin keväällä. Uutispalvelu näki sen esimerkiksi OnePlus- ja Asus-puhelimissaan, mutta ei ole varma miten laajasti se on saatavilla.

Toiminnon on määrä estää muistutusten avulla puhelimen käyttäjää kävelemästä pää alaspäin näyttöä tuijottaen. Samalla Google huomauttaa, ettei toiminto ole mikään korvike normaalille ympäristön huomioinnille. Toiminto tarvitsee luvan käyttäjän liikkumisen seuraamiseen, mutta sijainnin tarkkailu on vapaaehtoista.

Muitakin keinoja ongelman vähentämiseksi on kokeiltu. Saksassa katuun jopa upotettiin punaisia valoja, joiden toivottiin kiinnittävän puhelintaan alaviistoon tuijottavien kävelijöiden huomion.

Lue lisää: ”Kävelevät kännykkäzombit” ovat riski: Näin ongelmaa ratkotaan Saksassa

Allekirjoittaneen Xiaomi-puhelimessa toimintoa ei vielä ollut Digitaalinen hyvinvointi -sovelluksen päivittämisestä huolimatta. Toimintoa voi etsiä avaamalla puhelimen asetukset ja sieltä Digitaalinen hyvinvointi -valikko. Jos toiminto on saatavilla, sen pitäisi näkyä Häiriöiden vähentäminen -otsakkeen alla.