Tätä olit aina halunnut? Kyllä, lisää tarroja WhatsAppiin!

Isompien myllerrysten keskellä oleva WhatsApp muistaa myös niitä, jotka rakastavat viestiensä koristelua. Asiasta kertoo WABetaInfo.

Facebookin omistama pikaviestin WhatsApp julkaisi äskettäin uuden animoitujen tarrojen paketin, WABetaInfo kertoo. Ilmainen paketti on saatavilla kaikissa maissa sekä Androidille että iOS:lle.

Tarrat ovat normaaleja emojeja isompia kuvia, joita voi heitellä viesteihinsä samalla toivoen, että keskustelun toinen osapuoli ei niistä liiemmin häiriinny. Nyt julkaistu paketti käsittää 19 uutta animoitua tarraa teemalla I <3 Emojis, eli ”minä rakastan emojeja”.

Tarrat kuvaavat muun muassa vuoristoradalla nukkumista, halailevia hedelmiä, lentävää supersankarivuohta ja jalkaan tarrautunutta kissaa.

Tarrat ovat animoituja ja niitä voi esikatsella ennen lataamista. Kuvakaappaus.

Monien muiden merkitys ei avautunut ollenkaan. Oletettavasti WhatsApp-konkarit tietävät paremmin ja löytävät tarroille käyttöä.

Tarrapaketin kuvauksen perusteella nämä kaikki perustuvat suosittuihin emojeihin. Saat paketin menemällä tähän linkkiin mobiililaitteella. Sen pitäisi avata tarrapaketti automaattisesti WhatsAppissa ja voit sitten ladata sen laitteellesi.

Keväällä kävi ilmi, että WhatsApp alkaa ehdottaa tarroja käyttäjilleen heidän kirjoittaessaan viestejä. Tästä heräsi kysymys, millä tavalla WhatsApp analysoi käyttäjän kirjoittamista.

Tämä tietosuojahuoli kuitenkin kalpenee WhatsAppin uusien käyttöehtojen rinnalla. WhatsApp on vakuuttanut, että muutos ehtoihin on pieni, mutta tästä huolimatta se on saanut tietosuojaviranomaisia kimppuunsa.

Toisaalla sovellus valmistelee isoa uudistusta, joka mahdollistaisi viimeinkin WhatsAppin käytön samaan aikaan usealla laitteella.