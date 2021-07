WhatsAppin käyttöehdoista virisi uusi valitus. Euroopan kuluttajajärjestö pitää ehtoja epäselvinä ja syyttää pikaviestintä käyttäjien häirinnästä.

Euroopan kuluttajajärjestö BEUC valittaa WhatsAppin uusista käyttöehdoista Euroopan komissiolle ja unionin jäsenvaltioiden kuluttajaviranomaisille. Tiedotteen mukaan käyttöehtoja on syötetty käyttäjille tunkeilevasti, ja ehdot itsessään ovat vaikeita ymmärtää tavallisille ihmisille.

WhatsApp on esittänyt käyttäjien puhelimissa toistuvia ilmoituksia uusista käyttöehdoista. BEUCin mukaan tämä rikkoo EU-direktiiviä, joka koskee epäreiluja kaupallisia käytäntöjä.

Näiden ilmoitusten sisältö, luonne, ajoitus ja toistuvuus aiheuttavat kohtuutonta painetta käyttäjille ja heikentävät heidän valinnanvapauttaan.

Järjestön mukaan kuluttajien oikeuksia loukkaa myös tapa, jolla WhatsApp on selittänyt käyttöehdot. BEUCin mielestä kuluttajan on melkein mahdotonta ymmärtää, miten muutos vaikuttaa heidän tietosuojaansa.

– WhatsApp on pommittanut käyttäjiä kuukausikaupalla aggressiivisilla ja jatkuvilla popup-viesteillä pakottaakseen heitä hyväksymään uudet käyttöehtonsa ja tietosuojakäytäntönsä. He ovat sanoneet käyttäjille, että pääsy sovellukseen loppuu, jos ehtoja ei hyväksy. Mutta kuluttajat eivät tiedä, mitä he oikeasti ovat hyväksymässä, BEUCin johtaja Monique Goyens sanoo tiedotteessa.

WhatsApp joutui valtavaan tietosuojamyllytykseen vuoden alussa julkaisemistaan käyttöehdoista. Sitten paljastui, että yksityisyyden heikennykset ovat EU-alueella maltillisia, mutta muualla esimerkiksi viestittely kauppiaan kanssa WhatsAppissa saattaa vaikuttaa Facebookissa näytettäviin mainoksiin.

Sotku oli kuitenkin valmis, ja WhatsApp myös muutti suunnitelmiaan matkan varrella. Ensin sovelluksen toiminnan piti käytännössä loppua niillä käyttäjillä, jotka eivät ehtoja hyväksy. WhatsApp tuli kuitenkin toisiin aatoksiin, eikä suunnitelmia toiminnan heikentämisestä tätä nykyä ole.

WhatsAppin omistavan Facebookin mukaan BEUC on ymmärtänyt asian väärin.

– Päivitys ei laajenna kykyämme jakaa tietoa Facebookin kanssa, eikä se vaikuta ystäviesi tai perheesi kanssa jakamiesi viestien yksityisyyteen missä tahansa maailmassa he ovatkaan. Haluaisimme mahdollisuuden selittää päivityksen BEUCille selvittääksemme, mitä se tarkoittaa ihmisille, Facebookin edustaja sanoi uutistoimisto Reutersille.

Koko jupakka näyttää vaikuttaneen hyvin vähän WhatsAppin käyttöön Suomessa. Alkuvuoden kyselyn mukaan sovelluksen suosio on sen sijaan kasvanut kotimaassa selvästi.

