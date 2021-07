Turbo Squeezer nauttii yllättävää menestystä, mutta on joutunut kokemaan myös suosion varjopuolet.

Miehen käsivartta koristavat useat tatuoinnit. Ne ovat kollaasi monista eri asioista, jotka ovat hänelle tärkeitä. Uusimpana tulokkaana on musta pieni käsi.

Suomessa asuu mies, joka ei halua paljastaa naamaansa, nimeään tai edes tarkempaa asuinpaikkaansa. Miljoonat TikTok-käyttäjät ympäri maailman kuitenkin tuntevat hänen kätensä.

Miehen TikTok-kanava koostuu videoista, joissa hän puristaa musta hanska kädessään mitä erilaisimpia esineitä peliohjaimesta donitsiin, vesipyssystä 50 euron seteleihin ja puhelimista perunalastuihin.

– Viime vuoden vappupäivänä keskellä pandemiaa olin todella tylsistynyt, joten kävelin jääkaapille, otin tomaatin ja sanoin vaimolleni, että kuvaa tämä, lataan tämän TikTokiin, mies selvittää taustoja.

Nimimerkiksi valikoitui Turbo Squeezer, koska hän koki sen olevan loogisin nimi tällaiselle hahmolle. Nyt hänellä on TikTokissa 1,1 miljoonaa seuraajaa ja videoilla on yhteensä 11,9 miljoonaa tykkäystä.

Kanavalla on videoita päälle 300, mutta puristuksia on kaikkiaan kertynyt yli 600. Suosio yllätti, koska hän aloitti puristelun hetken mielijohteesta. Faneja on ympäri maailman.

– Suurimmaksi osaksi yhteydenotot ovat positiivisia muutamia tappouhkauksia lukuun ottamatta.

Turbo Squeezer iski sattumalta niin sanottujen oddly satisfying -videoiden ytimeen. Kyseessä on trendi, joka viittaa oudon tyydyttäviin videoihin, joissa usein toistetaan jotain asioita tai tekoja.

Suosion varjopuolet hän koki videollaan, jonka hän julkaisi seksuaalista tasa-arvoa ajavan Pride-liikkeen kunniaksi. Tässä videossa hän näyttää ensin aikovan puristaa sateenkaarilippua, mutta ryhtyykin sen sijaan heiluttamaan sitä.

Pride-video sai seksuaalisen tasa-arvon vastustajat liikkeelle.

– Yllätti, miten provosoiva aihe se on edelleen, ja videon kerättyä yli 6000 vihakommenttia päätin sulkea koko kommenttiosion, koska en halunnut antaa tilaa vihapuheelle.

TikTokia käyttävät lukuisat nuoret ja lapsetkin. Puristettujen esineiden joukkoon lukeutuvat myös esimerkiksi tupakat, mutta niistä tulee miehen käsissä käyttökelvotonta silppua. Turbo Squeezer sanoo tunnistavansa vastuun videoistaan.

– Teen muun muassa tupakoinnin vastaista työtä, ja joistain puristusehdotuksista olen kieltäytynyt juurikin niiden vaarallisuudesta, esimerkiksi tulella leikkiminen ei ole turvallista. Yritän myös tuoda julki, etten kannata ruoan turhaa haaskaamista – kaikki ruoat ovat syötäviä puristettuinakin.

Mieleenpainuvimmat puristukset liittyvät Turbo Squeezerin henkilökohtaiseen elämään, kuten vaimon käsi tai lemmikin tassu. Erityisen suositut videot, kuten yli 30 miljoonaa näyttökertaa ja yli 2 miljoonaa tykkäystä kerännyt PlayStation 4 -ohjaimen puristus, kuuluvat myös ikimuistoisiin.

Toistaiseksi ei ole ollut mahdollista täyttää monien toivetta PlayStation 5:n ohjaimen rutistuksesta. Koko konsolia kun ei löydy kaupoista ensinkään.

Miestä verrataan usein suomalaiseen YouTube-sensaatioon Hydraulic Press Channeliin, jonka videoissa tuhotaan esineitä hydraulipuristimella. Hän ei kuitenkaan koe tekevänsä samaa asiaa.

Turbo Squeezerin tarkoitus on viedä toimintaansa kohti ASMR:ää, eli hyvän ja rennon olon tuottamista äänten avulla. Tämän myötä suunnitelmissa on mikrofonien vaihtaminen parempiin.

– Silti fanitan tyyppejä täysillä YouTuben puolella, ja mielestäni he tekevät hyvin uniikkia sisältöä. Ehkä jonain päivänä pääsen puristamaan heidän laitteitaan, Turbo Squeezer lohkaisee.

” Turbo Squeezer till I die.

Myös Turbo Squeezer tähyilee YouTuben suuntaan. Luvassa on kokkausvideoita teemalla Cooking with Squeezy.

Menestyksestä huolimatta Turbo Squeezer käy yhä päivätöissä. TikTok-kanavan pitäminen alkaa kuitenkin viedä niin paljon aikaa, että tavoitteena on pystyä keskittymään siihen täyspäiväisesti.

– Olen saanut joitakin kiinnostavia yhteydenottoja mainostajilta, mutta ei vielä mitään sellaista, joka kumoaisi minun päivätyöni.

Mikään puristus ei ole kaduttanut, eivätkä ideat ole loppumassa. Hänellä ei ole mitään aikeita lopettaa.

– Turbo Squeezer till I die.