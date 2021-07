Carl Pein johtaman Nothing-teknologiayhtiön ensimmäinen tuote on nappikuulokkeet.

Carl Pei on toinen OnePlussan perustajista. Nyt hän johtaa uutta Nothing-teknologiayhtiötä.

OnePlus-kännykkävalmistajan perustajiin kuulunut Carl Pei lähti yhtiöstä salamyhkäisesti vuonna 2020. Lähdöstä ei tiedotettu, ja OnePlus vastaili kysymyksiin niukasti ja vaivaantuneen tuntuisesti.

Taustalla huhuttiin olleen valtataistelu yhtiön toisen perustajan Pete Laun kanssa.

Lue lisää: OnePlussan toinen perustaja lähti salamyhkäisesti – hiljaisuus ympäröi eroa

Pein uskottiin perustavan uuden kännykkäyhtiön. Arvaukset eivät osuneet täysin yhteen, sillä miehen kuulumisista saadut tiedot kertovat hänen perustamansa Nothing-yhtiön ainakin aloittavan äänentoiston parissa.

Yhtiö on ilmoittanut julkaisevansa 27.7. Nothing ear (1) -nimiset vastamelunappikuulokkeet.

Äänentoisto ja etenkin nappikuulokkeet ovat vahvassa kasvussa oleva tuoteryhmä, joten markkinaosuuden saaminen voi olla hankalaa.

Nothing yrittää asemoitua samanaikaisesti kohtuuhintaiseksi ja luksusbrändiksi. Se ilmoittaa tulevien kuulokkeidensa olevan varustettu kolmella mikrofonilla maksimaalisen melunpoiston takaamiseksi, niiden hinnan olevan 99 euroa ja tuotetta myytävän Selfridgesin kaltaisissa trendimyymälöissä.

Nothingin muista tulevista tuotteista ei ole tietoa. Ei myöskään tiedetä, aikooko yhtiö keskittyä äänentoistoon vai laajentaa myös muihin tuoteryhmiin. Se määrittelee itsensä laveasti ”teknologiayhtiöksi”.

Lue lisää: Mies suomalaisten suosikkipuhelimen takana puhuu avoimesti: ”Teimme virheitä, kun annoimme lupauksia”

Lue lisää: OnePlusin perustaja paljasti kaksi suurinta virhettään – ja kolmannen, joka olisi kaatanut firman

Samaan aikaan Pein entinen yritys OnePlus on muutoksen kourissa. Yhtiön on omistanut pidempään kiinalainen kännyköiden jättivalmistaja Oppo, mutta OnePlus on tästä huolimatta toiminut verrattain itsenäisesti.

Nyt OnePlus päätyy Oppon alabrändiksi. OnePlusin Pete Lau kertoi kesäkuussa yhtiön ”yhdistävän resurssinsa” Oppon kanssa, vaikka vakuutti OnePlussan säilyttävän itsenäisyytensä.

Hanke on tämän jälkeen edennyt, ja OnePlus kertoi viime viikolla, että sen ja emoyhtiön Android-versiot OxygenOS ja ColorOS yhdistetään.

Suomi oli ensimmäisiä maita, joissa OnePlus saavutti merkittävän jalansijan. Taustalla oli kännykkämarkkinoiden murros Nokian romahduksen jälkeen ja laitteiden erinomaiseksi koettu hinta-laatusuhde.

Lue lisää: Testasimme huippuluurit kohtuuhinnalla – OnePlus 9, 9 Pro vai Xiaomi Mi 11?