DNA:n asiakkaat pääsevät virheen vuoksi 5g-verkkoon 4g-liittymällä

DNA-johtajan mukaan vika on asiakkaiden kannalta yksinomaan hyvä asia. Käytössä on silti oltava 5g-puhelin.

Jos käytössä on 5g-puheliin, sillä saattaa päästä DNA:n nopeaan verkkoon, vaikka liittymä ei sitä sallisi.

Teleoperaattori DNA:lla on järjestelmävika, jonka vuoksi osa 4g-liittymän omistajista pääsee 5g-verkkoon. IS on saanut yhteydenottoja 4g-liittymän omistajilta, jotka ovat ihmetelleet 5g-symbolin ilmestymistä näytön yläreunassa olevaan informaatiopalkkiin.

DNA:n mobiililiiketoiminnan johtaja Cedric Kamtsan kertoo sähköpostitse, että kyseessä on DNA:n järjestelmässä havaittu ohjelmistovika. Sen vuoksi asiakas pääsee satunnaisesti 4g-liittymällä 5g-verkkoon.

– Tämä on tarkoitus korjata lähikuukausien aikana. Asiakkaille tämä on vain positiivinen asia, toki vaatii sen, että asiakkaalla on käytössään 5g-kykyinen puhelin/päätelaite, Kamtsan kirjoittaa.

Molemmat IS Digitodayn tiedossa olevat tapaukset ovat Samsung Galaxy Note20 5G -puhelimia, joissa on 4g-liittymä. Kamtsanin mukaan tilanne koskee ilmeisesti kuitenkin kaikkia 5g-puhelimia.

Puhelimen päätymisen 5g-verkkoon voi todeta näytön yläreunaan ilmestyneestä 5g-merkinnästä.

Vaikka käyttäjä saattaa päästä 5g-verkkoon, tiedonsiirron nopeutta sääntelee oman mobiililiittymän maksiminopeus.

– Muut 5g-verkon edut ovat saatavilla, Kamtsan toteaa.

Tiedonsiirtonopeuden lisäksi toinen 5g:n etu 4g:hen verrattuna on lyhyempi vasteaika eli verkkoviive. Tavallisessa surffailussa tai viestittelyssä eroa ei huomaa, mutta sillä on merkitystä esimerkiksi nopeatempoisissa moninpeleissä tai pilvipelaamisessa, jossa pelisisältöä pyöritetään palvelimelta käsin.

5g:n alkutaipaleella yksi ilmeinen etu on myös ruuhkattomampi verkko. Kun suurin osa käyttäjistä on vielä 4g:ssä, verkko ei vielä juuri tukkeudu isojen käyttäjämäärien takia.

Kamtsan korostaa, että vika on satunnainen, ja se korjautuu ajan myötä. 5g-nopeuksiin pääsee vain 5g-liittymällä.