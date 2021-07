Keskon mukaan mainonta on kohdentamatonta eikä riko alkoholilakia. Valviran mukaan mainosten näyttäminen olisi estettävissä.

Keskon K-Ruoka-sovellus näyttää alaikäisille alkoholimainoksia. IS Digitodayn tiedossa on tapaus, jossa 17-vuotiaan helsinkiläistytön puhelinsovellus esittää lähikaupan tarjousten joukossa tarjouksia oluesta, siideristä, lonkerosta ja miedosta sangriasta sekä viinistä.

Mukana on myös nuorison suosimaa Ginger Joe -juomaa sekä Happy Joe -siideriä.

IS on nähnyt tytön Keskolle syöttämät käyttäjätilin tiedot ja varmistanut, että ikä on ilmoitettu niissä totuudenmukaisesti.

Keskon mukaan alkoholimainonta ei kuulu alaikäisille, eikä se sitä tee. K-Ruoka-sovelluksessa on sekä kohdennettua että kohdentamatonta sisältöä. Mainokset näytetään jälkimmäisessä.

– OmaPlussa-tarjoukset ovat ainoat kohdennetut tarjouselementit sovelluksessa. Henkilökohtaisista OmaPlussa-eduista alkoholituotteet on rajattu kokonaan pois, Keskon markkinointijohtaja Mia Ropponen kertoo sähköpostitse.

Kesko rinnastaa sovelluksen näyttämät Omat kaupat -tarjoukset muuhun mietojen alkoholien yleiseen mainontaan. Nämä mainokset koostuvat ketjun sekä kauppiaiden myöntämistä kauppakohtaisista tarjouksista.

– Näitä tarjouksia ohjaa perusalkoholilainsäädäntö. Kyse on siis yleisestä mainonnasta, jota alkoholilain puitteissa on myös muissa kanavissa, kuten esimerkiksi lehdissä, Ropponen jatkaa.

Valviran ylitarkastaja Marianna Vasaran mukaan Keskon toiminta näyttäisi rikkovan alkoholilakia. Mainosten näyttäminen alaikäisille olisi estettävissä.

– Kyllä se näyttäisi näin olevan, jos tämä tyttö on omilla ikätiedoillaan sinne kirjautunut. Kyllä se vaikuttaa olevan alkoholilain vastaista alaikäisiin kohdistuvaa mainontaa, Vasara sanoo.

Valviran ohjeistuksen mukaan henkilökohtaisessa markkinoinnissa, johon puhelinsovellukset kuuluvat, olisi varmistettava että asiakas suostuu ottamaan vastaan alkoholimainontaa eikä hän ole alaikäinen.

– Sen pitäisi olla nykypäivänä mahdollista, kun ikäryhmiä seurataan mainonnallisin tarkoituksin, Vasara toteaa.

Vaikka alaikäinen onnistuisi ostamaan K-kaupasta alkoholia mainoksen innoittamana, siitä ei synny välitöntä tyydytystä pidemmälle kantavia etuja. Alkoholituotteista ei kerry Plussa-pisteitä.