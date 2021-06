Rovio teki Muumi-diilin: Pelejä tulossa

Angry Birdsistä tunnettu Rovio ryhtyy kehittämään Muumi-aiheisia videopelejä.

Muumi-hahmoihin perustuvia videopelejä on luvassa lisää. Suomalainen Rovio Entertainment saa oikeudet kehittää ja julkaista Muumi-pelejä mille tahansa alustalle, sekä yksinoikeuden mobiilipelialustoille.

Tiedotteen mukaan Rovio ryhtyy vähintään 6-vuotiseen yhteistyöhön tuotantoyhtiö Gutsy Animationsin ja Muumi-tekijänoikeuksia valvovan Moomin Characters -yrityksen kanssa.

– Rovion ensimmäinen Muumi-peli on jo kehityksessä. Peli perustuu Tove Janssonin luomaan alkuperäiseen tarinaan ja maailmaan, ja odotamme tämän Muumilaakson visuaalisen ilmeen inspiroiman pelin aloittavan koemarkkinoinnin myöhemmin tänä vuonna, sanoo Rovion toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand tiedotteessa.

Roviosta tulee myös Gutsyn vähemmistöosakas 2,5 miljoonan euron pääomasijoituksella sekä 2,5 miljoonan euron vaihtovelkakirjalla.

Rovio muistetaan etenkin yli kymmenen vuoden takaisesta ja globaalin sensaation synnyttäneestä Angry Birds -pelistään ja sen seuraajista. Rovio ei ole pystynyt toistamaan tätä sapluunaa samanlaisella menestyksellä, mutta yhtiön liikevaihto oli viime vuonna suomalaisittain suuri 272 miljoonaa euroa.

Suomen pelialaa kannattelee Clash of Clans -superhitin luonut Supercell, jonka liikevaihto viime vuonna oli 1,3 miljardia euroa.

Muumi-mobiilipelejä on tälläkin hetkellä tarjolla muilta kehittäjiltä. Androidin Google Play -kaupasta löytyy muumi-hakusanalla useita nimikkeitä, ja yhdellä on yli miljoona latausta. On epäselvää, onko kaikilla asianmukainen lisenssi Muumi-brändin käyttämiseen.

Suomen lisäksi Muumeja rakastetaan erityisesti Japanissa, joka lukeutuu maailman suurten pelimarkkinoiden joukkoon.