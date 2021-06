Google rakentaa salaista verkkoa: Tuleeko osaksi Android-puhelimia?

Google on terästämässä Androidin kykyä löytää kadonnut laite. Asiasta kertoo XDA Developers.

Miljardit Android-laitteet saattavat pian luoda kattavan verkoston, jolla kadonneen puhelimen ja muun laitteen löytäminen voi helpottua. Asiasta kertoo XDA Developers, joka löysi Androidista uuteen toimintoon viittaavaa koodia.

Androidin oleellisessa osassa, Google Play Servicesissä, on kaksi mainintaa, jotka viittaavat Applen Missä on -toiminnon kaltaisen etsintäverkoston luomiseen. Melkein kaikissa Android-puhelimissa oleva Google Play Services sisältää koodissaan maininnan Find My Device -verkostosta ja kuvauksen, jonka mukaan toiminnon avulla oma puhelin voi auttaa löytämään paitsi käyttäjän, myös muiden ihmisten Android-laitteita.

Androidissa on jo nykyään mahdollista etsiä omaa laitetta, kunhan siihen on kirjautuneena Google-tilillään. Käyttäjä voi esimerkiksi mennä selaimella Googlen verkkosivulle, joka näyttää Android-laitteen sijainnin kartalla. Google tarjoaa myös erillistä Find My Device -sovellusta.

Avain uudistuksessa on, että Android-puhelimet valjastetaan etsimään muiden käyttäjien kadonneita tai varastettuja laitteita. Applen tapauksessa tämä on mahdollista, vaikka etsittävä laite ei olisi yhteydessä internetiin.

On vielä epäselvää, johtavatko koodissa olevat maininnat mihinkään todelliseen muutokseen. Mikäli se toteutuu, jää nähtäväksi, ovatko käyttäjät automaattisesti sen piirissä vai voivatko he liittyä siihen halutessaan. Googlella on nimittäin karu historia käyttäjien seurannassa.

Äskettäin paljastui, että Google on pyrkinyt piilottamaan Android-puhelimiensa paikannusasetuksen mahdollisimman syvälle valikoihin, jotta käyttäjien olisi vaikeaa ottaa seuranta pois päältä.

