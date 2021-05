Striimaussovellus teki härskin tempun – ”Jos luulit, että App Storen arvioihin voi luottaa...”

Applen virallisessa App Store -kaupassa tarjottiin sovellusta, joka yritti ottaa käyttäjistään niskalenkin heti avaamisen yhteydessä.

Arvostelun pyytäminen heti kättelyssä on outoa, toteutettiin se millä tavalla tahansa.

IOS-laitteiden virallisessa App Store -sovelluskaupassa oli tarjolla ilmainen striimaussovellus nimeltä UPnP/DLNA TV Streamer. Sen erikoisuutena oli pakottaa käyttäjä heti ensimmäiseksi antamaan sovellukselle myönteinen arvio.

IOS-sovelluskehittäjä ja App Storen kriitikoksi tunnustautuva Kosta Eleftheriou todisti sovelluksen tekevän näin videollaan, jonka hän julkaisi Twitterissä. Arvostelua ei voinut ohittaa, vaikka kysely näennäisesti tarjosi siihen mahdollisuuden. Nämä napit eivät tehneet mitään.

Myöskään heikon arvosanan antaminen ei onnistunut.

Apple on toisella rintamalla esittäytynyt käyttäjiensä puolustajana ainakin, jos kyse on heidän seurannastaan sovellusten kautta ja he eivät asu Kiinassa.

Tässä tapauksessa sovellus kuitenkin pääsi App Storeen, jonne sallittavia sovelluksia Apple sanoo vartioivansa tarkasti. Se oli saanut useamman yhden tähden arvostelun juuri mainitusta syystä, mutta nyt sitä ei enää kaupasta löydy.

Asiasta kertoo myös The Verge. Huonot arvostelut epäilemättä jätettiin sovelluksen ulkopuolella, koska sen kautta on mahdollista antaa vain vähintään kolmen tähden arvosteluita.

Eleftherioun mukaan kysely on itse asiassa aito iOS-alustan ikkuna, eikä mikään räätälöity väärennös. Hänen mukaansa temppu on helppo toteuttaa, eikä se rajoitu vain tähän sovellukseen.

– Jos luulit, että App Storen arvioihin voi luottaa, et ole kiinnittänyt asiaan tarpeeksi huomiota, Eleftheriou sanoo.

Kehittäjä huomauttaa sovelluksella olleen yli 15 miljoonaa latausta ja arvioi sen tuottaneen miljoonien edestä liikevaihtoa. Hän epäili Applen ottavan mieluummin siivunsa tuotoista sen sijaan, että sovellus poistettaisiin. Nyt se tosin on poistettu kaupasta.

Jotkut muut ovat todistaneet omilla videoillaan, että pakotetun arvostelun voi sittenkin ohittaa.

Tämän perusteella lienee mahdollisuuksien rajoissa, että sovelluksen käyttöliittymä toimi joissakin tilanteissa väärin. Tosin ylipäätään arvostelun pyytäminen ennen kuin käyttäjällä on sovelluksesta mitään kokemusta, on vähintäänkin kyseenalaista.