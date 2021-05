Mikä on suosittujen Honor-puhelimien kohtalo? Poistettu viesti vihjaa isosta muutoksesta

Honor 50 -puhelin sai amerikkalaissuorittimen. Saako se myös amerikkalaissoftat? Slashgear ei ole varma.

Honor-puhelimet on suunnattu erityisesti nuorille. Kuvassa Honor 10 vuodelta 2018.

Tulevan Honor 50 -puhelimen ympärillä kohistaan. Puhelin kiinnostaa, koska sen oletetaan saavan Googlen palvelut toisin kuin aiemman emoyhtiön Huawein puhelimet.

Honor itse kertoi niin käyvän Saksan Twitter-tilillään sanoen, että ”kyllä voimme vahvistaa tämän. Mutta pssst sen pitäisi olla salaisuus”. Asiasta kertoi muun muassa Gizmochina. Twiitti on sittemmin poistettu.

Slashgear kuitenkin toppuuttelee odotuksia.

Kiinalainen Huawei on edelleen pinteessä Yhdysvaltain asettamien pakotteiden vuoksi. Yhdysvallat epäilee yhtiötä vakoilusta Kiinan hallitukselle, vaikka ei ole julkaissut siitä konkreettisia todisteita.

Tämän myötä Huawein puhelimet on julkaistu ilman Googlen palveluita, ja jopa puhelimissa käytettävien mikrosirujen saatavuus on ollut vaakalaudalla. Huawein markkinaosuus puhelimissa on romahtanut.

Honor oli ehtinyt kasvaa suosituksi puhelinbrändiksi Suomessa, mutta myös se joutui luopumaan Googlen palveluista puhelimissaan. Kurimus pakotti Huawein myymään Honor-brändinsä viime vuonna.

Kaupan seurauksena tulevan Honor 50 -puhelimen mahdollisuus saada taas Googlen palvelut nousi pinnalle.

Ennen julkistustilaisuutta on vaikea sanoa, mikä on totuus Googlen palveluista Honoreissa. Kenties Honor ei halunnut vielä paljastaa asiaa tai ehkä twiitti oli väärää tietoa.

Se tiedetään varmasti, että Honor on hylkäämässä Huawein Kirin-suorittimia. Tulevassa Honor 50:ssä on amerikkalaisen Qualcommin Snapdragon 778G 5G -piirisarja. Äskettäisessä Honor View 40:ssä puolestaan oli taiwanilaisen MediaTekin Dimensity 1000+ -piirisarja.