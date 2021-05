Mistä tietää, onko puhelin ympäristöystävällinen? Nyt siihen löytyy tapa

Puhelinten ympäristöystävällisyyttä aletaan mitata uudella merkinnällä.

Puhelimet pisteytetään 1:stä 100:aan, mutta toistaiseksi mukana on vasta viisi teleoperaattoria.

Puhelimet saavat niiden ympäristövaikutuksia mittaavan ekoluokituksen. Tarkoitus on antaa ihmisille yhtenäistä, johdonmukaista ja läpinäkyvää tietoa älypuhelinten ekologisesta taakasta.

Aloitteen takana on viisi teleoperaattoria, joista yksi on Suomessa toimiva Telia. Sen tiedotteen mukaan muut ovat saksalainen Deutsche Telekom, ranskalainen Orange, espanjalainen Telefonica ja englantilainen Vodafone. Hanke on avoin muillekin operaattoreille.

Puhelinvalmistajista ovat toistaiseksi mukana Bullitt, Doro, Nokia-puhelimia tekevä HMD Global, Huawei, MobiWire, Motorola Lenovo, OnePlus, Oppo, Samsung, TCL/Alcatel, Xiaomi ja ZTE. IPhoneja tekevä Apple ei ole joukossa.

Ekoluokitus on joko digitaalinen tai fyysinen Eco Rating -merkintä puhelimen tuotetiedoissa. Kesäkuusta lähtien ekoluokiteltuja puhelimia myydään 24 Euroopan maassa. Telian tapauksessa luokituksia voi silloin metsästää sen verkkokaupasta.

Mitattavina ovat laitteen kestävyys, korjattavuus ja kierrätettävyys, valmistuksessa käytetyt luonnonvarat sekä laitteen koko elinkaaren hiilijalanjälki. Tähän mennessä noin 80 laitemallia on saanut luokituksen, joka voi olla mitä tahansa 1 ja 100 pisteen välillä. Maksimi 100 pistettä on valmistajille erittäin vaikea saavuttaa.

– Ekoluokituksen tavoitteena on kannustaa puhelinvalmistajia kestävämpään matkapuhelinten tuotantoon ja samalla auttaa kuluttajia ja yrityksiä tekemään vastuullisempia ostopäätöksiä, sanoo Telia Finlandin vastuullisuusjohtaja Eija Pitkänen tiedotteessa.

Vastaavanlaista luokitusta toivoisi myös puhelinten ja ylipäätään nettiin kytkeytyvien laitteiden tietoturvallisuuden suhteen. Suomalainen tietoturvamerkki on askel tähän suuntaan.

Puhelimen ympäristöystävällisyys voi kuitenkin joskus sotia tietoturvaa vastaan. Näin voi käydä, jos ostaa kierrätetyn ja uudelleen myyntiin kunnostetun puhelimen, johon valmistaja ei kuitenkaan enää toimita tietoturvapäivityksiä.