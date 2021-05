WhatsAppista poistuu merkittävä rajoitus

WhatsApp on viemässä toiminnon viestihistorian siirtämiseksi odotettua pidemmälle, WABetaInfo kertoo.

WhatsApp-pikaviestin kehittää mahdollisuutta siirtää chattihistoria toiseen puhelinnumeroon. Asiasta kertoo luotettu WhatsApp-lähde WABetaInfo, joka löysi sovelluksen sisältä todisteita muutoksesta.

Jo vanhastaan on tiedetty, että kehitteillä on keino siirtää viestihistoria Androidista iPhoneen ja toisin päin.

Nyt sovelluksen valikkoon on testiversiossa ilmestynyt uusi valinta, joka kysyy haluaako käyttäjä siirtää viestinsä uuteen puhelinnumeroon. Tämä mahdollisuus esitettiin linkitettäessä uutta Android-puhelinta WhatsApp-tiliin. Tili on sidottu puhelinnumeroon, ja perinteisesti uusi numero on tarkoittanut viestihistorian menettämistä.

Tuki viestien siirtämiseksi uuteen numeroon on tulossa sekä Androidiin että iOS:ään, mutta aikataulusta ei ole tietoa. Tavallisilla käyttäjillä valintaa ei toistaiseksi näytetä. Siirto käsittää viestien lisäksi kuvat ja muun median, WABetaInfo havaitsi.

Kilpailija Telegram ehti iskeä mahdollisuuteen siirtää keskusteluhistoria ennen WhatsAppia. Kilpailija toi tammikuussa sovellukseensa mahdollisuus siirtää kaikki WhatsApp-keskustelut Telegram-tilille.

WhatsApp on ollut viime aikojen puheenaihe ennen kaikkea uusien käyttöehtojensa vuoksi. Takaraja niiden hyväksymiselle oli viime lauantaina. Niskoittelijat voivat odottaa sovelluksensa toiminnan huononevan merkittävästi ajan mittaan.

Muutos on huolestuttanut monien käyttäjien ohella viranomaisia. Saksa kielsi tilapäisesti Facebookia käsittelemästä WhatsApp- käyttäjien henkilökohtaisia tietoja. Facebookin mukaan määräys on perusteeton.